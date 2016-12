L'Atalanta crea ma non passa: pari amaro

foto SportMediaset

17:32

- Dopo un brutto primo tempo, senza squilli, nella seconda frazione, spinta da un ispiratissimoma non riesce a trovare la via del gol.e sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del gioco. Prosegue così lo score negativo dei siciliani a Bergamo, che in 13 gare non hanno mai vinto, l'Atalanta rimane con l'amaro in bocca per non aver concretizzato le occasioni create.