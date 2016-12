Balotelli "salva" il Milan a Cagliari: 1-1

foto SportMediaset Correlati Atalanta, punto amaro

Bologna-Siena finisce 1-1 09:13 - Giunto a un passo dalla zona Champions, il Milan arriva con il fiato corto all'ultima tappa e non esce con le ossa rotte da Is Arenas solamente grazie a Balotelli, implacabile dagli undici metri a una manciata di minuti dal gong. I rossoneri, riproposti da Allegri con il tridentino El Shaarawy-Balotelli-Niang, faticano e, al 45', subiscono da Ibarbo il 12.imo gol di testa della stagione. Nel finale fallo da rigore di Astori su Balo e 1-1.

LA PARTITA A furia di preoccuparsi dei gioiellini di famiglia - il baby tridente formato da El Shaarawy, Balotelli e Niang - il Milan si dimentica di guardarsi alle spalle e rischia a Cagliari di vanificare la rincorsa Champions. A raddrizzare un match che si era messo male ci pensa, quasi sul gong, il solito SuperMario, implacabile a trasformare un rigore concesso da Giannoccaro per un evidente fallo commesso proprio su di lui da Astori. Fatto sta che, dopo una settimana resa caldissima dal solito caos Is Arenas, il Milan torna a casa dalla Sardegna con un punticino abbastanza immeritato e, quindi, ancora più pesante nella sua rincorsa al terzo posto.



Immeritato, certo, perché per 70 minuti buoni in campo si era visto solamente il Cagliari. Complice anche l'inadeguatezza di Zapata e Mexes, la formazione sarda avrebbe infatti potuto chiudere il primo tempo con tre reti di vantaggio. Gol a parte (colpo di testa su punizione di Conti), Ibarbo ha, nei primi 45', almeno altre due occasioni pazzesche: sulla prima, minuto 13, è Abate a rimediare al doppio errore firmato dai due centrali di Allegri. Sulla seconda, invece, il colombiano, servito nello spazio da Sau (altra buona partita), calcia malissimo a tu per tu con Abbiati sparando in curva (21'). Il tutto mentre, sull'altro fronte, la vivacità di Niang non riesce a produrre un solo tiro rossonero verso la porta di Agazzi. Il problema del Milan è, evidentemente, in mezzo. Flamini ci mette corsa e via andare; Ambro e Muntari, invece, già non assistiti da piedi raffinati, sono in evidente difficoltà fisica. Il che, oltre all'improbabile filtro davanti alla difesa, produce scarsissima assistenza alle punte. El Shaarawy, tra l'altro trattato in "malo modo" da Astori, non riesce ad accendersi mai. Mentre Balotelli, preso in custodia da Astori, lotta come un leone, ma non ha mai lo spazio buono per provare a concludere.



Lo svantaggio e la difficoltà a smuovere la sabbia convince Allegri, nella ripresa, a passare alle maniere forti. Come già accaduto contro l'Udinese il tecnico rossonero sbatte nella mischia tutti gli attaccanti possibili. Prima richiama El Shaarawy e inserisce Boateng (motivato, questa volta). Quindi fa spazio a Bojan (per Ambrosini) e, infine, a Robinho per Niang. L'inserimento di tre uomini in grado di fare da raccordo tra i reparti permette al Milan di tenere meglio il pallone sulla trequarti e garantisce maggior assistenza a Balotelli. De Sciglio, fin lì assente, si accende a sinistra. Il baricentro dei rossoneri si alza e, poco alla volta, il muro del Cagliari viene giù. Il minuto che cambia il match è il 36' della ripresa: inserimento di De Sciglio a sinistra, miracolo di Agazzi e fallo un po' ingenuo di Astori su Balotelli. Rigore, solito piattone nel sacco di SuperMario, e 1-1. Gli ultimi minuti, con i sardi tra l'altro ridotti in dieci per l'espulsione proprio di Astori (doppio giallo), sono un assedio del Milan. Balotelli, sempre lui, avrebbe il pallone del 2-1 ma non riesce a beffare Agazzi da due passi. Quindi sempre SuperMario la sbatte dentro in semi-rovesciata ma solamente dopo un colpo di testa di Robinho oltre la linea di fondo. Finisce 1-1 e, tutto sommato, non è un pareggio da buttare per nessuno. Il Cagliari tiene a distanza le rivali nella corsa salvezza. Il Milan non perde la scia della Lazio e allunga la sua striscia positiva.

LE PAGELLE Mexes-Zapata 5 - D'accordo, si sono fatti sforzi importanti per mettere a posto l'attacco. D'accordo, scoprire Niang è stato un colpaccio mica male. Ma la difesa? Zapata e Mexes formano la peggior coppia di centrali possibile. Lento al limite dell'impossibile il primo, distratto e spesso fuori posizione il secondo. Sul gol di Ibarbo dormono in due. Prima, sempre su Ibarbo, confezionano una bestiata da mani nei capelli: liscio del francese, liscio del colombiano e panico.



Ibarbo 7 - Si presenta in griglia di partenza a bordo della sua Ferrari e si trova di fianco le 500 di Mexes e Zapata: non ci può credere e, infatti, a volte è incredibile quello che riesce a sbagliare. Da lui, però, transitano tutte le azioni pericolose del Cagliari. Come non bastasse infila Abbiati di testa approfittando della solita dormita dei suoi avversari.



Niang 6,5 - E' l'Ibarbo in rossonero, nel senso che ha gamba e dribbling ma, a volte, sbaglia proprio l'ultimo passaggio. Di sicuro il baby attaccante di Allegri ha talento da vendere e quella spregiudicatezza che rende grandi certi giocatori. Spedito sulla fascia destra dal tecnico milanista fatica a rendersi pericoloso sotto porta ma Murru, questo è certo, non lo vede praticamente mai



Pisano 6,5 - Ringhia su El Shaarawy e non gli molla un metro nemmeno per sbaglio. Il risultato è che il Faraone (5) non riesce a entrare mai in partita: ad Allegri, quindi, non resta che richiamarlo in panchina per fare spazio a Boateng.



Balotelli 6,5 - Come il suo "gemello-diverso" El Shaarawy, SuperMario sbraita, si sbatte ma fatica come un dannato per ricavarsi un metro buono per spaventare Astori. Qualitativamente la sua partita non è delle migliori ma, alla resa dei conti, si procura il rigore del pareggio e lo sbatte alle spalle di Agazzi con la solita, incredibile, freddezza. Dal dischetto siamo a 13 su 13.



IL TABELLINO CAGLIARI-MILAN 1-1

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi sv; Pisano 6,5, Rossettini 6, Astori 6,5, Murru 5,5 (25' st Ariaudo 6); Dessena 6, Conti 6,5, Ekdal 6; Thiago Ribeiro 5,5 (11' st Cossu 6); Ibarbo 7, Sau 6,5 (31' st Pinilla sv). A disp.: Avramov, Ariaudo, Perico, Casarini, Eriksson, Nenè. All.: Pulga-Lopez 7

Milan (4-3-3): Abbiati 5,5; Abate 6, Zapata 5, Mexes 5, De Sciglio 6,5; Flamini 6, Ambrosini 5 (20' st Bojan 6,5), Muntari 5; Niang 6,5 (35' st Robinho 6), Balotelli 6,5, El Shaarawy 5 (16' st Boateng 6,5). A disp.: Amelia, Gabriel, Yepes, Zaccardo, Antonini, Traoré, Nocerino, Robinho. All.: Allegri 5,5

Arbitro: Giannoccaro

Marcatori: 45' Ibarbo (C), 37' st Balotelli (M)

Ammoniti: Niang, Mexes, Ambrosini (M), Conti, Murru, Dessena (C)

Espulsi: 36' st Astori (C), per doppia ammonizione

ALESSANDRO FRANCHETTI