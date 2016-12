L'Udinese ferma la corsa del Torino: 1-0

foto SportMediaset 17:34 - Dopo sette risultati utili consecutivi, il Torino si arrende all'Udinese. Nella 24.ma giornata di serie A, i bianconeri vincono in casa grazie al gol dell'argentino Roberto Pereyra, che al 7' del primo tempo ribatte in rete la respinta di Gillet su una conclusione di Di Natale. L'Udinese nel primo tempo prova a raddoppiare ma al 36' il palo ferma Maicosuel. Nella ripresa anche il Toro recrimina per una traversa di Cerci al 13'. - Dopoconsecutivi, ilsi arrende all'. Nella 24.ma giornata di, i bianconeri vincono in casa grazie al gol dell'argentino Roberto, che al 7' del primo tempo ribatte in rete la respinta di Gillet su una conclusione di Di Natale. L'Udinese nel primo tempo prova a raddoppiare ma al 36' il palo ferma Maicosuel. Nella ripresa anche il Toro recrimina per una traversa dial 13'.

IL TABELLINO UDINESE-TORINO 1-0

Udinese (3-5-1-1): Padelli 6; Benatia 6,5, Angella 6, Domizzi 6; Basta 6,5, Allan 6, Pinzi 5, Pereyra 6,5, Pasquale 5 (31' st Gabriel Silva sv); Maicosuel 6,5 (16' st Campos Toro 6); Di Natale 6 (38' st Ranegie sv). A disp.: Pawlowski, Scuffet, Heurtaux, Merkel, Rodriguez, Faraoni, Muriel, Zielinski. All.: Guidolin 6.

Torino (4-2-4): Gillet 6; D'Ambrosio 6, Glik 5,5, Rodriguez 5,5, Masiello 6; Brighi 5 (12' st Vives 5,5), Gazzi 5,5; Cerci 7, Barreto 5,5 (31' st Diop sv), Meggiorini 5 (12' st Jonathas 6), Santana 5,5. A disp.: Coppola, Di Cesare, Caceres, Darmian, Ogbonna, Birsa, Basha, Bakic, Stevanovic. All.: Ventura 5,5.

Arbitro: Banti

Marcatore: 7' Pereyra (U)

Ammoniti: Rodriguez, D'Ambrosio e Santana (T)

Espulso: Ventura (T) al 35' della ripresa per proteste