Due pali frenano il Genoa: 0-0

foto SportMediaset

15:05

- Finisce senza gol, 0-0, la sfida tra. Al Tardini partita equilibrata e bruttina nel primo tempo con un'occasione per i gialloblù e due per i rossoblù con i portieriben attenti. Nella ripresa gli ospiti hanno sfiorato il gol due volte con, ma le conclusioni dell'si sono infrante sull'incrocio e sul palo. Poi l'occasione per Amauri, ma il portiere francese ha blindato la porta del Grifone.