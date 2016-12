Inter, Natalino operato al cuore

foto SportMediaset Correlati La pagina dell'Inter 15:44 - Felice Natalino rischia di doversi ritirare. Il 21enne terzino dell'Inter ha sofferto di una forte aritmia cardiaca per la quale è stato operato a Milano qualche giorno fa. Natalino si era sentito male in Calabria, dove il giocatore risiede da qualche mese, da quando l'Inter ha preferito escluderlo dall'attività agonistica dopo avergli trovato un problema cardiaco. Il padre ha detto: "Sta bene. Tra un mese e mezzo sapremo se può tornare a giocare". rischia di doversi ritirare. Il 21enne terzino dell'ha sofferto di unaper la quale è stato operato a Milano qualche giorno fa. Natalino si era sentito male in Calabria, dove il giocatore risiede da qualche mese, da quando l'Inter ha preferitodopo avergli trovato un. Il padre ha detto: ". Tra un mese e mezzo sapremo se può tornare a giocare".

Natalino ha esordito in serie A a 18 anni, nella stagione 2010-11, contro il Parma. Per lui un'altra apparizione in campionato e anche l'esordio in Champions League contro il Werder Brema. Nella società nerazzurra erano in molti a puntare sul ragazzo e sarà ancora così, se i medici daranno l'ok per il ritorno all'attività agonistica. "Se potrà, non sarà prima di cinque mesi - ha detto il padre Paolo alla Gazzetta dello Sport -. La nostra gioia è vederlo in salute, il resto si vedrà. Ringrazio la famiglia Moratti, i medici dell'Inter e tutti quelli che ci hanno aiutato".