Fiorentina al tappeto, Juventus a +5 sul Napoli

LA PARTITA

Sei giorni dopo è ancora grande Juve. Da Verona allo Juventus Stadium poco è cambiato, tutto in meglio. Contro la Fiorentina, oltre al grande carattere, ecco una prova ancora più convincente sul piano del gioco. Cosa che deve far preoccupare il Napoli e pure il Celtic, avversario prossimo di Champions. Nonostante la sfida con i biancoverdi sia imminente, Conte ha schierato tutti i titolarissimi. Pirlo e Marchisio in campo, e per tutti i 90 minuti, anche se non nelle migliori condizioni fisiche. E la partita è stata vinta a centrocampo dove sono arrivati i giusti rifornimenti agli attaccanti e sono state bloccate le iniziative avversarie (Pizarro è stato neutralizzato alla perferzione) dopo i primi 20 minuti di grande calcio e spettacolo.

Milleduecento secondi da infarto con ribaltamenti di fronte e occasioni da una parte e dall'altra. Primo squillo di Marchisio che ha dato il via alla girandola di emozioni. Poi Jovetic, Cuadrado, Vucinic, ancora Jo-Jo e Lichtsteiner a far fare bella figura a Viviano e Buffon. Poi è arrivato il colpo del campione di Mirko Vucinic. Il montenegrino ha vinto la sfida con il connazionale viola grazie a un tiro di destro al limite dell'area di controbalzo, potente anche se non troppo angolato. E' il 20' e qui è cambiato il match. La Fiorentina ha accusato il colpo e il gol ha dato sicurezza a una Juve che di sicurezza ne aveva già molta. Ecco allora una partita praticamente a senso unico con Vucinic che si divora il 2-0 che tocca a Matri siglare al 40'. Ottima la giocata di Vidal che ha servito un assist d'oro al bomber libero di insaccare anche senza lo scarpino (FOTO). Se al 20' la partita ha preso uno svolta, in questo momento è stata chiusa.

Il secondo tempo si è giocato per la cronaca con una Juve in pieno possesso del gioco e del risultato. Solo un brivido con Vucinic che è stato costretto a uscire dal campo per un piccolo problemino al ginocchio, le sue condizioni saranno da valutare. La Juve con Alessio in panchina e Conte in tribuna continua a vincere e va in paradiso. Ora spazio alla Champions contro il Celtic.