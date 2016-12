Stramaccioni: "Basta, torniamo l'Inter"

Tra i convocati torna anche Diego Milito: "Col Siena abbiamo preferito non rischiarlo, ora c'è, è carico. Deciderò se farlo partire titolare, nella mia testa c'è l'idea di schierarlo con Palacio e Cassono, non so da quale minuto". Sui motivi del periodo nero dell'Inter, per Stramaccioni il motivo è semplice: "Dovevamo andare in campo per fare la partita e non l'abbiamo fatto. Non accadrà più, anche se il chievo è una squadra molto organizzata". Domenica scorsa Schelotto forse non andava schierato: "Abbiamo fatto male tutti, lasciamo da parte discorsi individuali".

L'aggancio da parte del Milan potrebbe essere uno stimolo in più per il futuro: "Nelle difficoltà e nelle grandi sfide abbiamo fatto bene. Che sia il Milan o altre, cambia poco. Balotelli? Di sicuro un attaccante forte in più, non ho altri commenti al riguardo". L'allenatore nerazzurro sente ancora la fiducia di Moratti: "Dopo Siena mi ha caricato, è un valore aggiunto. Ma la fiducia è nell'intero gruppo, sentendo cosa ha detto Carrizo o Cassano. Non siamo morti".

Infine, chiude le polemiche su Cambiasso: "Ho letto cose assurde. Lui voleva essere a Siena, per me è importante da uomo ancor prima che da calciatore, perché mi ha sempre dato il suo contributo. Non c'è nessun problema con lui".