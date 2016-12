Totti suona la carica: "Rialziamoci con Andreazzoli"

- "Un esonero è sempre una sconfitta di tutti". Con queste parole capitanè tornato a parlare"un tecnico e un uomo che ha contribuito in maniera decisiva alla mia crescita professionale e personale" e ha spronato la squadra, spiegando che "ora più che mai per uscire da questa situazione abbiamo bisogno del supporto del pubblico. Ade al suo staff va il mio in bocca al lupo. Stanno lavorando con passione".

E ancora: "Domenica bisogna ripartire dopo un periodo in cui i risultati non sono arrivati: noi siamo forti e lo dobbiamo provare anche sul campo. Voglio ringraziare Zeman e abbracciare con tutto me stesso lui e i suoi collaboratori per quello che hanno fatto. Aurelio sta lavorando già da ora con passione, professionalità ed entusiasmo per puntare ai traguardi che sono l'obiettivo del nostro gruppo".

Totti ha poi inviato un messaggio anche alla tifoseria. "Ora più che mai per uscire da questa situazione abbiamo bisogno del vostro supporto. Applausi e critiche vengono accettati a seconda dei risultati - ha spiegato l'attaccante - ma invece le offese personali e gratuite sentite in questo periodo vanno a colpire tutti noi: calciatori, società, voi... e indeboliscono la Roma. Anima, cuore, unione e passione hanno sempre sorretto i nostri colori, dimostriamolo ancora una volta insieme. Vogliamo tutti la stessa cosa: rialzarci in piedi. Cominciando da Marassi".

Andreazzoli ha intanto tenuto un'ora di riunione tecnica per far capire alla squadra come dovrà giocare. Dopo i confronti motivazionali avuti nei giorni scorsi coi giocatori, il nuovo tecnico ha tenuto a rapporto Totti e compagni nello spogliatoio di Trigoria spiegando schemi e movimenti che dovranno essere messi in pratica a cominciare dalla gara di domenica pomeriggio sul campo della Sampdoria. La trasferta di Marassi sarà l'occasione per Andreazzoli di far vedere quelle capacità che negli anni ha sempre messo a disposizione prima di Spalletti, poi di Montella e Luis Enrique. Non dell'esonerato Zeman, troppo legato al suo staff di collaboratori e per questo poco incline a coinvolgere Andreazzoli nelle questioni tecnico-tattiche. Di sicuro, rispetto alla gestione del boemo, la prima cosa a cambiare sarà il modulo, con lo spregiudicato 4-3-3 zemaniano archiviato in favore di uno schema più equilibrato. Due le soluzioni possibili: il 4-2-3-1 già testato con successo durante il ciclo di Spalletti, o il 4-3-1-2, con Totti e Osvaldo (alle prese però con una contusione al ginocchio destro rimediata a fine allenamento per un contrasto di gioco con Castan) a far coppia in attacco.