Un video scalda Juventus-Fiorentina

- Nasce tutto da unsul sito dellain cui si preannuncia un clima caldo per laUn video in cui i bianconeri avvertono i viola: "Troverete l'Inferno". Non un benvenuto, quindi. Logica la rabbia dei"Un video sul sito ufficiale bianconero dice che la Viola ora è in Purgatorio e allo Juventus Stadium si troverà all'Inferno? Io resto senza parole. Sicuri che lo abbiano fatto con lo stile Agnelli?".

IL VIDEO SUL SITO DELLA JUVE

Una gaffe, mettiamola così, che tra l'altro Antonio Conte ha cercato di rendere meno importante in conferenza stampa parlando tutto sommato bene della rivale e riportando la sfida a un profilo sportivo. Però, è certo, non era quello che mancava. Tant'è che i Della Valle non l'hanno presa bene e hanno ribadito per l'ennesima volta - dopo Berbatov i rapporti tra i due club erano tornati pessimi, ndr - di non apprezzare lo stile del nuovo corso della Juve. "Non so niente, davvero sono stati così cattivi? - ha detto Andrea Della Valle -. Lo hanno messo sul sito ufficiale? Se è così non ho parole. Sicuri che con lo stile Agnelli lo abbiano messo sul sito ufficiale? Commentate voi, io non commento, non ho parole".

Le parole, invece, sono chiarissime nel video: "La Fiorentina arriva dalla vittoria con il Parma, sono in forma e, inutile dirlo, con noi sono sempre motivati. I viola hanno iniziato il campionato in Paradiso, si trovano in zona Purgatorio a 13 punti da noi. Per loro sabato lo Juventus Stadium sarà un Inferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate".