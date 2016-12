Cagliari-Milan si giocherà allo stadio Is Arenas di Quartu

- Il sindaco di Quartu S. Elena,, ha firmato l'autorizzazione:si giocherà allo stadio Is Arenas domenica alle ore 15. La conferma è arrivata anche da un comunicato della. Queste due decisioni seguono quella del, che aveva accolto il ricorso d'urgenza presentato dal, annullando il provvedimento dellache giovedì aveva giudicato "non idoneo" lo stadio.

Dopo la decisione del Taraveva detto soddisfatto: "Finalmente ritrovo speranza nell'Italia. Questa sentenza fa giustizia. Quello che è successo quest'anno per il nostro impianto è incredibile, speriamo ora sia finita".Intanto, prima che ilannullasse la decisione del Prefetto, una delegazione di giocatori cagliaritani si era presentata sotto la prefettura di Cagliari non solo per chiedere l'apertura dello stadio, ma anche per difendere il posto di lavoro di dipendenti e addetti che sono impiegati a Is Arenas nelle partite casalinghe. La delegazione di calciatori era formata da, accompagnati dal viceallenatoree dal direttore generale. I giocatori hanno poi abbandonato il presidio intorno alle 16.10, mentre Marroccu è salito per incontrare il prefetto