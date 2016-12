"Se Verratti non sta bene, lo dica"

- Il dubbio, a questo punto, è amletico: vuole tornare in Italia o no? Il soggetto in questione è Marco Verratti , fresco di primo gol con la maglia della Nazionale e al centro, almeno in Francia, di un piccolo caso. A Parigi parlano di un suo desiderio di ritrovare la Serie A. "Se non sta bene al Psg - ha detto Carlo Ancelotti - lo dica, ma a me risulta il contrario". Immediata anche la replica dell'interessato: "A Parigi sto benissimo".

Il che, almeno a sensazione, dovrebbe bastare e avanzare per chiudere un caso neonato. Dovrebbe, perché in realtà non è così. Se la domanda è sorta, insomma, qualcosa sotto ci sarà pure. Fatto sta che il buon Carletto almeno un minimo si è indispettito: "Il problema non si pone - ha detto il tecnico dei parigini -. Se gli dà fastidio non essere titolare inamovibile? Non gli dà fastidio, qui c'è concorrenza.

La questione, manco a dirla, è stata subito sepolta da Verratti che, pare ovvio, non ha la minima intenzione di sollevare un polverone sul suo futuro: "Sto benissimo a Parigi. Non ho detto che voglio venire a giocare in Italia, ho detto che in prospettiva tornare nel campionato italiano è una cosa che mi piacerebbe. Ho cinque anni di contratto qui e non mi muovo". E ancora: "Giocare al fianco di Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi e partecipare alla Champions League è qualcosa di eccezionale - ha aggiunto Verratti - e venire a giocare a Parigi è stata una mia scelta, fatta mentre altre squadre italiane mi cercavano".