Allegri-Milan, al via il progetto Cantera

12:25 - Il Milan è sempre più convinto di Allegri: dopo aver superato il periodo di crisi, l'allenatore rossonero ha saputo riprendere in mano la squadra e portarlo a ridosso del terzo posto. La fiducia del club nell'allenatore è alta, tanto che vorrebbe mettere Allegri a capo di un progetto giovani in stile cantera del Barça. Il tecnico, intanto, ringrazia la Roma ma vuole rimanere in rossonero: "Fa piacere l'accostamento ai giallorossi, ma sto bene qua".

"L'interessamento di un club come la Roma fa piacere e certifica l'apprezzamento del mio lavoro. Mi rende orgoglioso ma sto bene al Milan", così Massimiliano Allegri, al Messaggero, smentisce le voci che lo volevano nella prossima stagione sulla panchina giallorossa. Già perché il tecnico rossonero non ha la minima intenzione di lasciare il Milan e la società di via Turati stima talmente tanto l'allenatore da volergli affidare un progetto giovani che partirà il prima possibile.



Il modello è quello della cantera del Barça, ma anche quello dell'Ajax, due vivai capaci di sfornare una quantità altissima di giocatori. Il progetto del Milan è quello di seguire un'unica linea dai 12 anni alla prima squadra, in modo da poter lavorare tutti con la stessa metodologia. Allegri avrà un contatto stretto con gli allenatori del settore giovanile (che rimarrà sempre sotto la coordinazione del responsabile Filippo Galli) e sarà un capo-allenatore che detterà il percorso che dovrà essere seguito da tutti, come riporta La Gazzetta dello Sport.



L'obiettivo di questa iniziativa rossonera è quello di riuscire a crearsi in casa i campioni del futuro. In questi tempi in cui il calcio italiano è in crisi, la soluzione è quella di riuscire a tirar fuori dal vivaio calciatori pronti a dare il contributo per la prima squadra. Per questo servirà uniformare il lavoro di tutti: le squadre giovanili e la Primavera, nei limiti del possibile, dovranno utilizzare il sistema di gioco della prima squadra. Allegri è entusiasta di essere al centro di questa iniziativa. Il periodo in cui la sua panchina traballava è ormai alle spalle, ora può pensare al futuro del suo Milan.