Nazionale, Verratti salva l'Italia

interrompe la striscia negativa della sua Nazionale nelle amichevoli. All'Amsterdam Arena gli azzurri non brillano, ma pareggiano 1-1 concon un gol al 91' di Verratti. Deludente la prova dell'Italia, apparsa stanca e senza idee. Orange in vantaggio al 33' con Lens, che raccoglie una respinta corta in area, salta un uomo in palleggio e segna da distanza ravvicinata. Migliore in campo

LA PARTITA

LE PAGELLE

Balotelli 5: non è la sua serata. Pochi palloni giocabili e nessuno spunto. Nervoso, troppo per la posta in palio.



Pirlo 5: ha perso più contrasti e palle stasera che in tutte le partite giocate con la Juve dall'inizio del campionato. Irriconoscibile.



De Rossi 5,5: non ha il ritmo partita ed è troppo lento nelle giocate. Lo standard di Capitan futuro è ancora lontano.



Van Persie 7: gioca in punta di piedi, ma distribuisce sempre palloni precisi e pericolosi. Illumina.



Robben 7: entra nella ripresa e mostra il meglio del repertorio. Palla al piede è impressionante.

Olanda (4-3-3): Krul sv; Janmaat 6,5 (85' Van Rhijn sv), De Vrijm 7, Martins Indi 6,5, Blind 6,5; Strootman 6,5, Maher 7, Clasie 5,5 (46' De Guzman 5,5); Lens 6,5, Van Persie 7 (46' Robben 7), Ola John 6 (60' Kuyt 5,5)

A disp.: Vermeer, Mathijsen, Vlaar, Van Ginkel. All. Van Gaal

Italia (4-3-3): Buffon 7,5; Abate 6, Barzagli 6 (74' Ranocchia sv), Astori 5,5, Santon 5; De Rossi 5,5 (62' Verratti 6,5), Pirlo 5 (46' Florenzi 6), Montolivo 5,5, Candreva 6 (46' Diamanti 6), Balotelli 5 (62' Osvaldo 6), El Shaarawy 5,5 (71' Gilardino 6,5).

A disp.: De Sanctis, Peluso, Gastaldello, Nocerino, Giaccherini, Sirigu. All. Prandelli

Arbitro: Cakir (Tur)

Marcatori: 33' Lens (O), 91' Verratti (I)

Ammoniti: -

Espulsi: -



Più ombre che luci. Adl'Italia evita la figuraccia e la sesta sconfitta consecutiva in un match senza nulla in palio, ma esce dal campo comunque a testa bassa. Controgli azzurri in fase di possesso palla sono incerti, superficiali e mostrano poca concentrazione. Così, nel primo tempo, si assiste a un monologo arancio. Il tandemnon è in serata e lo si capisce subito. Poche palle giocabili, pochi lampi. Sulla destra invece l'Olanda trova terreno facile e la classe diillumina il gioco.fatica eè costretto al doppio miracolo su. Poi gli uomini dipassano. Il gol lo segna, dopo una respinta corta in area. La rete è lo specchio della partita: Italia distratta e senza cattiveria. In mezzo al campo gli azzurri non riescono a costruire gioco.perde molti palloni,non ha il passo enon brilla. Nessuno innesca, molto nervoso, e ilL'Olanda ringrazia e rientra in campo dopo l'intervallo con lo stesso atteggiamento: manovra paziente e accelerazioni improvvise. La girandola dei cambi non sembra cambiare molto l'inerzia del match, anzi.prende il posto die la retroguardia azzurra va in affanno.si sbraccia in panchina e ringrazia, che chiude la saracinesca ed evita il colpo del ko. Poi il forcing finale, conin campo. Il gol del pareggio azzurro arriva al 91', dopo un triangolo perfetto tra il centrocampista dele l'attaccante del. Prandelli tira un sospiro di sollievo, ma c'è poco da stare allegri...