foto SportMediaset

17:33

- Le condizioni dipreoccupano la. Il giovane attaccante ha interrotto l'allenamento dopo unoche gli ha procurato una. Il giocatore si è accasciato a terra, poi è rientrato zoppicante negli spogliatoi accompagnato dal medico Baldari. In attesa di responsi più precisi, Icardi è a rischio per la. La Samp dovrà fare a meno anche di, volato in Brasile per problemi di famiglia.