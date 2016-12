Il Milan si difende: "Mai contatti con Fuentes"

- Nemmeno il tempo di sentirsi in qualche modo accostati al, che ilprende immediatamente le distanze. Il club rossonero ha pubblicato una nota sul proprio sito in cui è scritto che ". Qualsiasi riferimento alle attività del dott. Fuentes con la società è dunque ad evidenza frutto di equivoco interpretativo o di errore".

Da via Turati precisano, poi, ovviamente, che "l’A.C. Milan agirà nelle sedi competenti nei confronti di chiunque affermi, prospetti o insinui fatti in termini diversi da quelli sopra precisati".

Il comunicato dei rossoneri arriva all'indomani di un articolo pubblicato dal quotidiano El Periodico che, venuto in possesso di un foglio di appunti di Fuentes in cui, sopra una serie di numeri che indicano le quantità di farmaci dopanti e il denaro ricevuto da vari clienti compare appunto anche la parola "Milan". Al momento, calcisticamente parlando, l'unico club coinvolto è la Real Sociedad, identificata con la sigla "Rsoc". Il foglio 844 del quarto faldone dell’inchiesta definita "Operacion Puerto" è diventato, per El Periodico, l’interfaccia del Dottor Doping con le squadre di calcio. Le "colpe" erroneamente attribuite al Milan risalirebbero al 2005.