C'è l'Olanda, Prandelli si affida all'Ital-Milan

- Per l'amichevole contro l'Olanda fra le novità non ci sarà solo la: dopo tanto tempo, infatti, i giocatori delcostituiranno il, ruolo che nell'ultimo periodo spettava alla Juve. Anche se è vero che in diversi sono infortunati (Chiellini, Marchisio, Giovinco) o esclusi per il codice etico di Prandelli (Bonucci), quest'inversione di tendenza non potrà che far piacere ai tifosi milanisti.

PRANDELLI: "STO PENSANDO SE CAMBIARE IL CODICE ETICO"

Possibili cambi per il codice etico in Nazionale, secondo Cesare Prandelli. ''Quella di convocare comunque i giocatori che sarebbero esclusi dal codice etico, farli allenare con noi, ma poi lasciarli in tribuna è un'idea interessante, e non nascondo che già ci stavo pensando da solo'', ha detto il ct alla Rai. Nei mesi scorsi della gestione Prandelli, in mancate convocazioni per l'applicazione del codice etico - che esclude giocatori espulsi o squalificati per gesti violenti, di protesta eccessiva o comportamenti non consoni - sono incappati azzurri come De Rossi, Osvaldo, lo stesso Balotelli. L'ultimo caso è quello di Leonardo Bonucci: il difensore juventino non fa parte del gruppo in Olanda dopo le due giornate inflitte dal giudice sportivo per le veementi proteste contro l'arbitro di Juve-Genoa. Alla domanda-proposta su un eventuale cambio di rotta, Prandelli ha ammesso che stava pensando all'idea, ma che deve valutare pro e contro: ''Abbiamo ritenuto finora che un giocatore lasciato a casa sia punto nell'orgoglio. Ma stiamo valutando anche questa nuova strada''.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLANDA-ITALIA

OLANDA (4-3-3): 1 Krul, 12 Janmaat, 4 de Vrijm, 5 Martins Indi, 18 Blind, 8 Strootman, 14 Maher, 16 Clasie, 10 Lens, 9 Van Persie, 11 Ola John All. Van Gaal

ITALIA (4-3-3): 1 Buffon, 7 Abate, 15 Barzagli, 13 Astori, 20 Santon, 16 De Rossi, 21 Pirlo, 18 Montolivo, 8 Candreva, 9 Balotelli, 14 El Shaarawy All. Prandelli