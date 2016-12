Cellino: "Is Arenas o Cagliari-Milan non si gioca"

di domenica è ancora senza stadio. Dopo le parole del, che ha chiarito come "allo stato attuale non ci sono le condizioni di sicurezza pubblica perché si giochi la partita", la matassa è tutta da sbrogliare. Il timore delle istituzioni è l'afflusso dei. Intantopunta i piedi: "Is Arenas o non si gioca" ha spiegato ai collaboratori. E Gallini tende la mano per evitare il trasloco come con la Juve.

Dopo aver ultimato il sistema di videosorveglianza ("Mi è costato quasi due milioni - ha spiegato Cellino - ormai ci sono più telecamere che posti a sedere"), restano i problemi di via Olimpia, uno degli ingressi dello stadio dove, però, mancano due cancelli. Il Cagliari si è detto disponibili a montarli, ma le autorizzazioni dal comune di Quartu non arrivano.

Cellino si sente accerchiato e non è disposto a cedere, sebbene in questi giorni abbia deciso di abbassare i toni della contesa. Il Cagliari ha fatto sapere come "non esiste più alcuna carenza sulla questione dell'ordine e della sicurezza" e che "i lavori di maggiore rilievo sono stati terminati". Restano da convincere Prefetto e Questore, che in queste ore riflettono sul possibile arrivo dei tifosi ospiti (non c'è un grande rapporto con quelli di casa). Cellino, da par suo, ha incassato la solidarietà di Galliani: il Milan è pronto asd aspettare l'ok su Is Arena fino a sabato mattina e non forzerà la mano su un eventuale trasloco altrove. Nelle prossime previsti nuovi sopralluoghi e, soprattutto, una decisione.