Ibra, viva la sincerità: "Messi è più forte di me"

- Ci voleva un'apparizione ufficiale, come la conferenza stampa che precede, per far parlare bene di. Una 'primadonna' spesso rinnegata a causa della convivenza problematica al, e adesso riconosciuta al primo posto dell'elite del calcio: "Credo che Leo sia un giocatore fantastico. A livello individuale è sicuramente il migliore del mondo. Più bravo di me? Dopo quello che ha fatto non c'è confronto".

L'amore, fra Zlatan e la Pulce, non è mai sbocciato del tutto. Difficile, per uno orgoglioso come lo svedese, ammettere di non essere il migliore o comunque secondo a qualcuno. Fra strette di mano risicate e complimenti formali, si è spesso lasciato andare a commenti un po' fuori luogo. Come in occasione dell'ultima votazione per il Pallone d'Oro: "Messi? Io ho votato Iniesta. Messi non segnerebbe tutti quei gol senza qualcuno che gli dia il pallone". Poi, più recentemente, una battuta sulla statura di Leo (prontamente smentita): "Può vincere un altro Pallone d'Oro ma non riesce a comprare il cioccolato da un distributore senza salire prima su una scala". Il malumore verso il compagno 'privilegiato' è emerso per la prima volta nella sua autobiografia, in cui faceva apparire il suo ex allenatore Guardiola una pedina gestita da Messi...

Adesso le cose (forse) son cambiate: "Che sia il migliore del mondo non lo dico solo io - ha spiegato Ibra alla vigilia di Svezia-Argentina -. Molta gente la pensa come me, e per questo il mio ex compagno in queste ultime stagioni ha fatto incetta di premi. Domani sarà eccitante giocare contro di lui". La rivalità si riaccende. Non a parole ma in campo.