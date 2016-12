Prandelli: "El Shaarawy è un tesoro"

foto SportMediaset 19:46 - Il duo El Shaarawy-Balotelli fa sognare l'Italia e Prandelli: "E' una coppia non paragonabile a nessun'altra". Il ct della Nazionale ha deciso di schierarli titolari nell'amichevole contro l'Olanda ed elogia il Faraone: "Ha una grande capacità di mantenere la freddezza sottoporta e aiutare anche a centrocampo. È una seconda punta anomala, un attaccante moderno. È un tesoro, ce ne fossero come lui...". Dubbio Diamanti-Candreva. - Il duofa sognare l'Italia e: "E' una coppia non paragonabile a nessun'altra". Il ct della Nazionale ha deciso di schierarli titolari nell'amichevole contro l'ed elogia il: "Ha una grande capacità di mantenere la freddezza sottoporta e aiutare anche a centrocampo. È una seconda punta anomala, un attaccante moderno. È un tesoro, ce ne fossero come lui...". Dubbio Diamanti-Candreva.

Prandelli ha spiegato che il dubbio dipende da due fattori: il recupero del laziale dall'attacco influenzale e le scelte del ct dell'Olanda Van Gaal. L'impiego di esterni offensivi negli Oranje spingerebbe Prandelli a preferire Candreva. Per il resto, con Buffon tra i pali, l'Italia si schiererà con Abate, Barzagli, Astori e Santon in difesa, De Rossi, Pirlo e Montolivo a centrocampo. "Contro l'Olanda mi interessa prima la prestazione e poi il risultato - ha detto il ct - dobbiamo rischiare, per non farci trovare impreparati in Confederation".

EL SHAARAWY: "SOGNO DI VINCERE IL MONDIALE" "Il mio sogno è vincere il mondiale e fare sempre meglio, anche nel Milan conta vincere e salire in classifica", ha detto Stephan El Shaarawy dal ritiro azzurro di Coverciano. "Non conta se a fare gol sarò io o Balotelli - ha continuato l'attaccante - posso dire che sono veramente contento di giocare accanto a Mario, è venuto al Milan per farci vincere, tra noi c'è già grande feeling in campo e fuori". ''Credo che sia un bene per il nostro calcio, siamo un esempio - ha aggiunto l'attaccante di origini egiziane - . E' importante integrarsi e anche dare fiducia e spazio ai giovani, l'Italia deve investirci di più, anche in serie B ci sono molti talenti''.