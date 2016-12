Pau Gascoigne accetta le cure

foto SportMediaset Correlati Gascoigne vicino al baratro 10:47 - Paul Gascoigne è stato ricoverato in una clinica in una località segreta degli Stati Uniti. Lo ha annunciato in un comunicato la società che cura gli affari dell'ex fantasista, la GamePlan Solutions, che ha precisato che il popolare Gazza ha accettato di trasferirsi negli Usa per farsi curare per i suoi problemi di alcolismo.''Paul è stato molto colpito da tutte le offerte di soccorso - si legge nel comunicato -, e ha accettato di farsi aiutare". in una clinica in una località segreta degli Stati Uniti. Lo ha annunciato in un comunicato la società che cura gli affari dell'ex fantasista, la GamePlan Solutions, che ha precisato che il popolare Gazza ha accettato di trasferirsi negli Usa per farsi curare per i suoi problemi di alcolismo.''Paul è stato molto colpito da tutte le offerte di soccorso - si legge nel comunicato -, e".

Gascoigne era apparso in evidente stato confusionale in un video pubblicato dal tabloid Sun, in occasione di un evento benefico a Northampton, e il suo agente Terry Baker aveva ammesso che l'ex campione ha ricominciato a bere aggiungendo che ha bisogno di cure. Dopo essersi ritirato Gascoigne ha attraversato molti momenti di depressione e nel 2008 aveva rivelato nella sua autobiografia di aver pensato anche al suicidio.



Ultimo episodio le foto comparse lunedì sulla stampa inglese, nelle quali veniva ripreso mentre faceva pipì sul balcone di casa sua. Nelle ultime interviste ha sempre ammesso di avere un grosso problema con l'alcol, e di avere tanto bisogno d'aiuto. Così ha ascoltato i tanti consigli arrivatigli dagli ex compagni, dagli amici e ha finalmente accettato di farsi ricoverare in una clinica americana e provare a curare il suo problema di alcolismo.