Niente Cagliari-Milan allo stadio Is Arenas

foto SportMediaset Correlati Berlusconi: "Non ho dormito per Balo..."

Balotelli esalta i tabloid 11:04 - "Non esistono le condizioni, legate a ordine pubblico e sicurezza, per la disputa all'Is Arenas di Quartu della partita Cagliari-Milan". E' quanto afferma la Prefettura al termine del Comitato di sicurezza riunitosi per valutare le condizioni del nuovo impianto in vista della gara di domenica. La decisione non è definitiva ma c'è il rischio che si ripeta il caso di Cagliari-Juve, giocata a Parma perché l'agibilità era arrivata troppo tardi. - ", legate a ordine pubblico e sicurezza, per la disputa all'di Quartu della partita". E' quanto afferma laal termine del Comitato di sicurezza riunitosi per valutare le condizioni del nuovo impianto in vista della gara di domenica. La decisione non è definitiva ma c'è il rischio che si ripeta il caso di Cagliari-Juve, giocata a Parma perché l'agibilità era arrivata troppo tardi.

Dunque altri problemi per il nuovo stadio del Cagliari, tanto voluto dal presidente Cellino. Dopo la chiusura del Sant'Elia, si è voluto accelerare la realizzazione dell'Is Arenas ma le problematiche legate ai lavori esterni allo stadio, ancora non ultimati, hanno portato tanti grattacapi, compresa la sconfitta a tavolino contro la Roma. Il Cagliari aveva fatto sapere di aver sistemato tutti gli impianti di video e audio registrazione richiesti dalla Questura per rendere sicuro lo stadio di Is Arenas ma evidentemente non è bastato.