Guaio Lazio: Klose fuori 2 mesi

foto SportMediaset 23:00 - Brutta tegola sulla Lazio di Petkovic: la squadra, reduce da due sconfitte consecutive che ne hanno bloccato la corsa Champions, dovrà fare a meno di Miroslav Klose per circa due mesi. E' questo l'esito del consulto avuto dal giocatore dopo l'infortunio subito nella gara col Genoa: per il tedesco, che salterà anche la partita amichevole della sua nazionale con la Francia, c'è una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro.

L'entità del problema di Klose è stato comunicato sul sito della Federazione tedesca dopo la visita col medico della Germania, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Klose aveva abbandonato il terreno di gioco al termine dei primi 45' contro il Genoa, apparentemente per una noia al ginocchio. Che nel giro di qualche ora è diventata un guaio vero e proprio per la Lazio: due mesi senza il suo bomber potrebbero costar cari. Anche se il giocatore, quasi certamente, non dovrà essere sottoposto ad alcun intervento chirurgico.