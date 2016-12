Cassano rilancia la sfida: "L'Inter non è morta"

dopo il ko di Siena: "Non siamo morti, domenica prossima col Chievo ripartiremo, la gente di San Siro ci aiuterà dal primo al novantesimo, siamo". Il barese non ha paura del Milan e per Balotelli un messaggio: "Alla sua età facevo cose peggiori ma, diversamente da lui, non mi è mai piaciuto finire sui giornali". Il legame con l'Inter aumenta:

Nell'intervista rilasciata a Sky, il numero 99 dell'Inter loda Moratti: "Il nostro presidente deve essere l'orgoglio dei tifosi. E' una persona eccezionale che non c'entra nulla col mondo del calcio. Un mondo pieno di gente falsa, fasulla".

Parole di stima anche nei confronti di Stramaccioni e del gruppo nerazzurro: "Il tecnico è una bella persona e nel suo mestiere ci sa fare. Io non so quale sia la formula giusta per ripartire. Anche se gioco da 15 anni. Certo che la gente con più personalità del gruppo deve dare qualcosa di più e gli altri devono seguire l'esempio. Possiamo farcela, nella mia carriera non ho trovato un ambiente migliore del nostro, dove i più anziani si mettono completamente a disposizione dei giovani".

E a proposito di giovani... "Kovacic è un ragazzo di grande personalità, l'Inter ha assicurati i prossimi 10 anni con lui: sarà un grandissimo giocatore".

Il momento nero dell'Inter non lo preoccupa: "Siamo a tre punti dalla Champions League, ancora in corsa in Europa e nella Coppa Italia, se volete dire che andiamo male... va bene così... A Siena abbiamo meritato di perdere, ma non è un probblema dell'attacco: ci manca un po' di equilibrio, l'allenatore conosce la soluzione".