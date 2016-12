Juve, Conte meglio in tribuna...

, tifosissimo Juve, l'ha lanciata lì un po' come provocazione, ma forse non ha tutti i torti. Almeno i numeri gli danno ragione. "Senza Conte in panchina giocatori meno stressati", ha scritto su Twitter dopo la vittoria contro ilha subito risposto: "Più tranquilli? No, più attenti". Comunque guardando le statistiche il vice allenatore ha una media di 2,2 punti a partita contro l'1,9 di Conte. E Carrera batte tutti con 2,4.

Per assurdo quando Conte è squalificato la Juve stravince e convince. Se tutta la carica e la foga dell'allenatore bianconero mettesse sotto pressione per davvero i giocatori? Forse qualcosa di vero c'è e l'esempio è stato dato nei primi 10 minuti del match contro il Chievo. Matri riceve elogi per alcuni suoi movimenti dallo staff tecnico, come riferito dal nostro bordocampista Gianni Balzarini, e poi si inventa un eurogol di sinistro, che non è il suo piede, al volo. Ecco un segnale che un pizzico di serenità in più aiuta i giocatori. Con questo non si vuol dire che se, in questo mese di gennaio, i bianconeri hanno faticato più del previsto la colpa sia stata di Conte seduto in panchina.

Il vice Alessio ha spiegato meglio la situazione quando l'allenatore bianconero squalificato: "Chi era vicino alla panchina sa benissimo che c’era tantissima tensione. Anche i ragazzi erano tutti più attenti, svegli e cercavano di dare una mano proprio per l’assenza di Antonio". Restano i numeri che dicono che il vice ha fatto 29 punti in 13 partite, Champions compresa. Ancora meglio il vice del vice, Carrera: 2,4 punti ogni 90 minuti. E Conte è fermo a 1,9. Sicuramente solo un coincidenza, ma non per i maligni. Quindi merito a Conte, anche dalla tribuna.