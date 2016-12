Pozzo: "Valeri non può arbitrare"

foto SportMediaset Correlati Udinese: "Ci sentiamo defraudati"

La notte di Mario

Balo, che esordio

Inzaghi, primo "rosso" da tecnico 19:24 - "Questo fischietto fa parte di quei 2-3 arbitri che sono tecnicamente inadeguati". Il patron dell'Udinese Pozzo è durissimo nei confronti di Valeri, che al 94' di Milan-Udinese ha assegnato il rigore che ha deciso la partita: "Già in passato mi ero espresso sul suo operato - dice Pozzo sul sito del club -. Valeri non ha equilibrio per arbitrare in A". E Udinese Channel, per protesta, dalle 13 alle 14 manda in onda un fermo immagine del contatto. - "Questo fischietto fa parte di quei 2-3 arbitri che sono tecnicamente inadeguati". Il patron dell'è durissimo nei confronti di, che al 94' diha assegnato il rigore che ha deciso la partita: "Già in passato mi ero espresso sul suo operato - dice Pozzo sul sito del club -. Valeri non ha equilibrio per arbitrare in A".

Il presidente friulano rincara la dose e fa riferimento ad alcuni episodi accaduti in passato con lo stesso arbitro: "Con lui è sempre una lotteria e in questa lotteria noi siamo sempre perdenti. Ricordo a memoria gli episodi negli anni precedenti con Parma, lo stesso Milan e all'andata nella gara con la Juventus. E' stata una sciagura, non ha equilibrio nelle decisioni fondamentali. Anche stavolta ha fatto alla squadra avversaria un regalo decisivo per le sorti dell'incontro".



Pozzo, infine, invita l'Aia a prendere dei provvedimenti drastici: "Se la classe arbitrale escludesse fischietti come questo sicuramente migliorerebbe la situazione di tutta la categoria perché i nostri arbitri, tranne in alcuni casi, sono i migliori al mondo".