Mourinho: "Chelsea ti salvo io"

foto SportMediaset Correlati Mou compie 50 anni: foto 12:52 - "Chelsea, ti salvo io", secondo il Sun è quello che starebbe pensando Josè Mourinho. Il tecnico del Real Madrid è pronto a tornare in Premier League, nel club che ha già allenato dal 2004 al 2008. L'avventura dello Special One in Spagna è ormai al capolinea, al termine della stagione saluterà le merengue e farà ritorno in Inghilterra, dove ha più volte annunciato di voler tornare. Mourinho aspetta solo la chiamata di Abramovich, patron del Chelsea. , secondo il Sun è quello che starebbe pensando. Il tecnico del Real Madrid è pronto a tornare in Premier League, nel club che ha già allenato dal 2004 al 2008. L'avventura dello Special One, al termine della stagione saluterà le merengue e farà ritorno in Inghilterra, dove ha più volte annunciato di voler tornare. Mourinho aspetta solo, patron del Chelsea.

Sarà l'ultima stagione a Madrid per Mourinho. Il tecnico portoghese a fine anno saluterà tutti, qualunque sia il finale di stagione: difficile ritrionfare nella Liga (già è stato un successo strappare per un anno il campionato agli "extraterrestri" del Barcellona), gli rimane solo la Champions League, da chiudere nel miglior modo possibile. Poi lascerà la Spagna, destinazione Inghilterra.



Ad aspettare lo Special One, c'è la "sua famiglia", il Chelsea, come più volte detto dallo stesso allenatore e riportato anche dal Sun. Abramovich, dopo l'iniziale entusiasmo per Benitez, comincia a spazientirsi del tecnico spagnolo, soprattutto dopo la brutta sconfitta per 3-2 contro il Newcastle, e comincia già a pensare al "grande ritorno". Difficile che Josè possa dire di no ai Blues, che ha già allenato dal 2004 al 2008, portandoli al trionfo in Premier (per due volte) dopo 50 anni di attesa, e che probabilmente non vede l'ora di riallenare.