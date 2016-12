Henty show: coast to coast come Weah

foto SportMediaset

- "Ho recuperato palla nella mia area, ho alzato la testa e mi sono visto solo 4 giocatori davanti. Non sono partito per passarla, volevo provarci", queste la parole di(intervistato dalla Gazzetta dello Sport)dopo lo splendido gol "in stile Weah" siglato al Varese. Tutto semplice per l'attaccante classe '94 della Primavera del Milan: riprende palla dopo un calcio d'angolo degli avversari, si fa tutto il campo in 12 secondi seminando avversari e scarica in rete. Proprio come fece nel '96contro il Verona, sempre con la maglia del Milan.