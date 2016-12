Larini: "Ci sentiamo defraudati"

foto SportMediaset

00:12

- Il direttore sportivoè furioso per il rigore fischiato alal 94': "Ci sentiamo defraudati di un punto che avevamo meritatamente portato a casa. Tutti hanno visto che non era rigore. C'erano già stati segnali premonitori quando hanno cambiato l'arbitro - ha aggiunto il d.s. in merito al cambio di designazione avvenuto alla vigilia -. Valeri è sfortunato, con lui ci sono sempre episodi negativi per noi".