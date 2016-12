Marchetti ritorna in Nazionale

foto SportMediaset 19:51 - Marchetti torna in nazionale a due anni di distanza dal Mondiale 2010: il ct Prandelli ha incluso il portiere della Lazio nella lista di 25 convocati per l'amichevole Olanda-Italia, in programma mercoledì ad Amsterdam. Ritorno in azzurro anche per Santon, terzino del Newcastle. In attacco chiamati Balotelli ed El Shaarawy, nuova coppia rossonera, e Gilardino con Giovinco e Osvaldo. A casa il difensore Juve Bonucci dopo i fatti di Juve-Genoa. torna in nazionale a due anni di distanza dal Mondiale 2010: il ctha incluso il portiere della Lazio nella lista di 25 convocati per l'amichevole, in programma mercoledì ad Amsterdam. Ritorno in azzurro anche per, terzino del Newcastle. In attacco chiamati Balotelli ed El Shaarawy, nuova coppia rossonera, e Gilardino con Giovinco e Osvaldo. A casa il difensore Juvedopo i fatti di Juve-Genoa.

Quella con gli 'Orange' sarà la prima di due amichevoli di prestigio per gli azzurri, che il 21 marzo affronteranno a Ginevra il Brasile e cinque giorni più tardi torneranno in campo a Malta per un incontro valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. La Nazionale si radunerà lunedì 4 a Coverciano, dove nel pomeriggio – alle ore 15 – inizierà la preparazione. Martedì, dopo l’allenamento, la squadra azzurra partirà con un volo charter per l’Olanda. La lista:



Portieri: Gianluigi Buffon (Juve), Morgan De Sanctis (Napoli), Federico Marchetti (Lazio), Salvatore Sirigu (Psg).

Difensori: Ignazio Abate (Milan), Davide Astori (Cagliari), Andrea Barzagli (Juve), Daniele Gastaldello (Samp), Federico Peluso (Juve), Andrea Ranocchia (Inter), Davide Santon (Newcastle).

Centrocampisti: Antonio Candreva (Lazio), Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Diamanti (Bologna), Alessandro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Juve), Riccardo Montolivo (Milan), Antonio Nocerino (Milan), Andrea Pirlo (Juve), Marco Verratti (Psg).

Attaccanti: Mario Balotelli (Milan), Stephan El Shaarawy (Milan), Alberto Gilardino (Bologna), Sebastian Giovinco (Juve), Pablo Daniel Osvaldo (Roma).