La Lazio perde al 95': il Genoa va

- Lacade a Marassi e perde inerzia nella corsa. I biancolesti partono a rilento e illi punisce due volte:sblocca di potenza al 16', il raddoppio è dial 23'. Perso Klose per infortunio, la squadra di Petkovic si sveglia nella ripresa.accorcia al 58', poi Tagliavento concede rigore per fallo di Borriello su Cana:dal dischetto fa. Al 95' però il "nuovo"sigla l'incredibile 3-2.

LA PARTITA

La nuova versione del Genoa di Ballardini è molto diversa da quella dei predecessori. Il tecnico, approfittando di alcune eccellenze come Granqvist e Portanova (all'esordio), dà sicurezza al reparto arretrato e costruisce attorno a Frey un fortino quasi inespugnabile per un cavallo di razza come Klose e per il collega Floccari, uno degli attaccanti più in forma del momento. Quasi un paradosso rispetto ai 35 gol subiti sino alla vigilia, che collocano la difesa grifone al terz'ultimo posto di una classifica da cestinare. Il 3-5-2 del nuovo allenatore, speculare rispetto a quello della Lazio, si mostra malleabile sopratutto davanti, con Bertolacci capace di offrire spunti e imprevedibilità fin dai primi minuti.

Borriello, però, è il primo a spaccare in due la partita: con una sassata terrificante su azione da calcio d'angolo, che lascia impotente perfino Marchetti. La squadra di Petkovic, priva contemporaneamente di due elementi chiave come Hernanes e Candreva, fatica oltremodo a trovare spazi e idee accattivanti, mentre l'affiatamento iniziale di Klose e Floccari diventa man mano concorrenza sleale, con il tedesco costretto a defilarsi per giocare una palla decente. Passano una manciata di minuti, con i biancocelesti ancora in pieno shock, e Bertolacci con un sinistro imprendibile fa 2-0 da venti metri. E' una pietra tombale su un primo tempo a senso unico, che esalta più il sacrificio del Genoa (vedi Borriello che corre e rincorre a tutto campo) rispetto alle giocate e al talento. Unica pecca l'infortunio a Cassani, che al 25' fa spazio a Ferronetti, che ha alle spalle solo una manciata di minuti in questa stagione.

L'ultimo colpo alle ambizioni della Lazio, per questa gara dato che la corsa Champions è apertissima, sembra infliggerla il k.o. di Klose, che nell'intervallo è costretto alla sostituzione per una botta al ginocchio. Invece no: perché un'occasione mancata da Borriello e il gol di Floccari – stop e conclusione di prima sul suggerimento di Lulic – riaprono la contesa in modo inaspettato. Il Genoa resta spregiudicato, ben spalmato sul campo; la Lazio spuntata, con poche idee e poche geometrie (tanto che Ledesma, opaco, viene sostituito anzitempo). L'unico vero appiglio di Petkovic è l'orgoglio, perché la fortuna gli volta le spalle quando Brocchi si fa male 7' dopo il suo ingresso per un'entrata al limite di Matuzalem. Pereirinha fa la sua prima apparizione in A, ma l'occasione del pari – la più limpida – se la divora Konko dopo una presa difettosa di Frey a due passi dall'area piccola.

Non è finita, perché il Genoa smette di giocare e si preoccupa di invadere gli ultimi quaranta metri: su un calcio di punizione battuto da Mauri, Borriello cintura Cana e Tagliavento indica il dischetto. Mauri segna e riprende per i capelli un punto fondamentale, che si materializza ulteriormente quando Kucka (minuto 87) scalfisce la traversa con un colpo di testa disperato. La parola fine, però, porta la firma di un altro acquisto dell'ultima ora: Marco Rigoni. Colpo di testa all'angolino e Marchetti, che poco prima si era immolato sempre sull'ex Novara, è costretto a desistere. Il Genoa si rilancia per la salvezza, la Lazio annaspa (è il secondo stop consecutivo dopo quello con il Chievo) e l'Europa si complica.