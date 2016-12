A Siena l'Inter va a fondo: 1-3

foto SportMediaset Correlati La cronaca della partita 19:04 - Facce nuove a Siena ma l'Inter crolla: 3-1 per l'undici di Iachini autori di un'ottima gara. Nerazzurri in confusione totale e al 7° stop in campionato. Padroni di casa avanti al 20' con Emeghara, all'esordio da titolare. Pari di Cassano dopo 2' ma gli avversari si riportano subito avanti con Sestu. All'11' della ripresa il colpo del ko: Chivu atterra Emeghara: espulsione e rigore che Rosina non sbaglia. Inter anche sfortunata: traversa di Cassano. - Facce nuove ama l'crolla: 3-1 per l'undici di Iachini autori di un'ottima gara. Nerazzurri in confusione totale e al 7° stop in campionato. Padroni di casa avanti al 20' con, all'esordio da titolare. Pari didopo 2' ma gli avversari si riportano subito avanti con. All'11' della ripresa il colpo del ko: Chivu atterra: espulsione e rigore chenon sbaglia. Inter anche sfortunata: traversa di

La crisi Inter è ufficialmente aperta: lo dicono i numeri. Quinta sconfitta lontano da San Siro nelle ultime sei uscite, una vittoria negli ultimi sette turni, contro il Pescara. E zero punti contro il Siena tra gara di andata e ritorno. Ma non solo i numeri: squadra senza capo nè coda. Dal canto suo il Siena festeggia un successo importantissimo per la sua corsa alla salvezza.



LA PARTITA

Schelotto e Kuzmanovic: due volti nuovi subito in campo a Siena. Ma l'Inter non si fa bella. Anzi, è proprio brutta. Il Siena ha 26 punti in meno in classifica dei nerazzurri: in campo sembra proprio il contrario. Ottime le scelte di Iachini, che rivoluziona l'attacco inserendo Emeghara, esordiente dal 1', spalleggiato dalla coppia Rosina-Sestu. Risultato che i tre, insieme a Rubin, nel primo tempo fanno quello che vogliono e anche due gol. Pressing alto sui possessori di palla dell'Inter e ripartenze in velocità che ogni volta fanno sudare freddo la retroguardia nerazzurra. Dalla parte di Schelotto c'è il via libera. Completa confusione.



Inter male quando gli avversari attaccano ma anche in fase di possesso è deludente: centrocampisti - Guarin a parte - impiantati sulle gambe, con Cassano e Palacio troppo isolati là davanti. Scarse verticalizzazioni, pochi lampi. Ci vuole l'invenzione, ed è quello che almeno Fantantonio fa in occasione del momentaneo pareggio, serve il movimento senza palla. E Pegolo è attentissimo sulle conclusioni di Guarin da fermo e di Juan Jesus in acrobazia. Cassano si lamenta per un fallo di Belmonte in area: l'arbitro Doveri lascia correre.



Stramaccioni lascia negli spogliatoi un deludente Schelotto e lancia la giovane speranza nerazzurra Kovacic. Ma dopo 10' altra tegola per l'Inter: Chivu stende Emeghara lanciato a rete da un Sestu incontenibile. Espulsione per il romeno e rigore per il Siena, che Rosina non sbaglia. Inter brutta ma anche sfortunata perché Pegolo ci mette ancora la manona sul tiro di Guarin, poi Cassano fa partire una conclusione a giro che si stampa sulla traversa. Il Siena ha ancora gambe sulle ali dell'entusiasmo: Emeghara prova a saltare Handanovic ma si trascina il pallone sul fondo poi Sestu in versione Messi di casa nostra non trova la porta. L'Inter prova a cercare il gol che riapra la partita ma gli spazi sono chiusi. Guarin tenta il tiro e poco dopo pesca benissimo Palacio. Girata da dimenticare. La gara si trascina verso il triplice fischio. E decreta la crisi nerazzurra.



LE PAGELLE

Sestu 7,5 - Prestazione maiuscola, da fuoriclasse. Un gol di grande fattura. imprendibile per gli avversari. E sua la palla per Emeghara in occasione del rigore.



Emeghara 7,5 - Iachini lo manda in campo dall'inizio e il nigeriano lo ripaga benissimo. Gol che apre la festa Siena e movimenti su tutto il fronte d'attacco con qualità e quantità.



Pegolo 7 - Sempre attento. Bravo due volte su Guarin e sulla girata di Juan Jesus. Senza paura a uscire su Schelotto.



Guarin 6 - E' stato in dubbio fino all'ultimo per un problema muscolare ma è uno dei pochi a salvarsi in casa Inter. Ci prova al tiro, offre due ottimi palloni a Palacio e Cassano.



Schelotto 4,5 - Esordio da dimenticare. E' disorientato e dalla sua parte c'è l'autostrada per gli avversari. In occasione dell'1-0 Rubin lo brucia in velocità: se lui è il levriero, l'altro è Bolt?



Chivu 4 - Sbanda con tutta la difesa. Poi provoca il rigore che chiude la gara lasciando in dieci i suoi per tutta la ripresa.



IL TABELLINO

Siena-Inter 3-1

Siena (3-4-2-1): Pegolo 7; Belmonte 6,5, Paci 6, Felipe 6; Angelo 6, Vergassola 6,5, Della Rocca 6, Rubin 7; Rosina 7 (24' st Valiani 6), Sestu 7,5 (38' st Bolzoni sv); Emeghara 7,5 (37' st Bogdani sv). A disposizione: Farelli, Teixeira, Terlizzi, Uvini, Bolzoni, Mannini, Agra, Verre, Reginaldo, Paolucci. All.: Iachini 7.

Inter (3-4-1-2): Handanovic 5,5; Ranocchia 5, Chivu 4, Juan Jesus 5; Schelotto 4,5 (1' st Kovacic 5,5), Zanetti 5, Kuzmanovic 5,5, Nagatomo 5,5; Guarin 6 (41' st Gargano sv); Cassano 6 (28' st Rocchi 5), Palacio 5. A disposizione: Belec, Di Gennaro, Silvestre, Pereira, Benassi, Jonathan, Alvarez. All.: Stramaccioni 4,5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 20' Emeghara (S), 22' Cassano (I), 24' Sestu (S), 10' st rig. Rosina (S)

Ammoniti: Paci, Belmonte (S), Guarin (I)

Espulsi: 10' st Chivu (I) per fallo da ultimo uomo

ANTONELLA PELOSI