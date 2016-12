Napoli, missione compiuta: vittoria e primato

foto SportMediaset Correlati Catania ko, Napoli in vetta: le foto

Mazzarri: "Giochiamo così, alla fine vedremo..." 11:17 - Serata speciale per il Napoli, che al San Paolo batte il Catania e raggiunge momentaneamente la Juventus in testa al campionato a quota 49 punti. Gli uomini di Mazzarri vincono due a zero grazie a un gol di Hamsik, che al 31' devia in porta un tiro-cross di Zuniga, e a una rete al 44' di capitan Cannavaro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel primo tempo il Napoli colpisce anche una traversa su punizione con Cavani.

LA PARTITA Missione compiuta al San Paolo. Il Napoli aggancia la Juve in vetta e lancia un messaggio chiaro ai bianconeri in chiave scudetto. Alla squadra di Mazzarri servono trenta minuti per sciogliere la tensione e sbloccare il match, poi tutto in discesa. Nonostante le assenze, Mazzarri non rinuncia alla difesa a tre e mette in campo Grava. Nel Catania rientra invece Lodi dopo la squalifica.



La partita è di quelle che contano, lo si capisce subito. Il Napoli non può sbagliare e nella prima mezzora gioca un po' contratto. Proveniente da tre vittorie consecutive, il Catania fatica invece a partire in velocità e a trovare profondità. Cavani & Co. tessono la ragnatela del gioco con pazienza, cercando spesso Mesto e Zuniga. E proprio sulle fasce il Napoli fa male al Catania. Al 31' Zuniga dialoga con Hamsik e il Napoli passa. Lo slovacco firma il nono gol stagionale e dà la scossa al match. Si sveglia anche Cavani, che al 37' centra la traversa su punizione. Il Catania prova a reagire, ma Barrientos si divora la palla del pareggio. Le squadre si allungano e il Napoli non si lascia sfuggire l'occasione del raddoppio. Al 43' ci pensa capitan Cannavaro a deviare un cross di Hamsik e a segnare la rete del 2-0. Partita in discesa per il Napoli. Il Catania invece mastica amaro per due episodi del primo tempo: un sospetto fallo di mano di Zuniga in area e una reazione di Grava punita solo con un cartellino giallo.



Il doppio vantaggio però non tranquillizza Mazzarri, che nella ripresa cambia modulo e si affida al 4-4-2, a specchio col Catania. Gli etnei alzano il ritmo e provano a riaprire la partita, ma gli spazi sono pochi e il Napoli si difende con ordine, senza mai rischiare. Al 66' Lodi ci prova su punizione, ma De Sanctis è attento. Il Catania poi prova il forcing finale, ma in fase conclusiva agli uomini di Maran manca cattiveria e il risultato non cambia più fino al triplice fischio. Sedici punti nelle ultime sei giornate: il Napoli c'è. Juve avvertita.



LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE Hamsik 7,5: standing ovation per lo slovacco, che segna, fa segnare e trascina il Napoli in testa alla classifica. Qualità e corsa, sempre.

Cavani 6: serata sottotono, ma quando parte palla al piede è di un altro pianeta. Il divario con gli avversari è evidente, ma non riesce a trovare lo spunto vincente.

Cannavaro 7: dietro dirige bene la difesa, guidando Grava e Gamberini senza mai andare in affanno. Segna anche il gol del 2-0.

Barrientos 6: nel primo tempo divora la palla del pareggio, ma è l'unico provarci. Nella ripresa cala e non riesce ad essere pericoloso.

Lodi 5: il piede non si discute, ma le sue intuizione non sempre risultano vincenti. Fatica a trovare la posizione nella morsa di Hamsik, Behrami e Dzemaili.



IL TABELLINO NAPOLI-CATANIA 2-0

NAPOLI (3-4-2-1): De Sanctis 6,5; Cannavaro 7, Gamberini 6, Grava 5,5; Zuniga 6,5 (38' st Armero SV), Behrami 6 (17 st Inler 6), Dzemaili 6,5, Mesto 6,5; Hamsik 7,5 (32' st Insigne SV), Pandev 6,5; Cavani 6.

A disposizione: Rosati, Colombo, Rolando, Donadel, El Kaddouri, Calaiò. Allenatore: Mazzarri 6,5

CATANIA (4-3-3): Andujar 5,5; Bellusci 5,5, Rolin 5,5, Spolli 5, Capuano 5,5; Izco 6, Lodi 5 (42' st Doukara SV), Biaganti 5,5 (27 st Almiron 5,5); Gomez 6, Bergessio 5,5, Barrientos 6.

A disposizione: Frison, Terracciano, Augustyn, Potenza, Ricchiuti, Salifu, Keko. Allenatore: Maran 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 31' Hamsik, 44' Cannavaro

Ammoniti: Behrami, Grava, Dzemaili (N); Spolli (C)

Espulsi: -

STEFANO RONCHI