Allegri, mossa a sorpresa: "Balotelli forse titolare"

sirituffa nel campionato: "La società ha fatto un, sapevo di essere in buone mani. Ma adesso ildeve pensare all, squadra pericolosa". Inevitabile parlare di: "C. Sta bene, all'ultimo deciderò se farlo partire dall'inizio o in panchina". Il tecnico rossonero non dimentica: "Criticato anche ingiustamente, sono contento di lui".

Allegri comunque non dimentica la sessione estiva di mercato: "Con il lavoro iniziato in estate, il Milan ha giocatori giovani e di qualità per i prossimi 5-6 anni". In attacco adesso ci sono sei potenziali titolari: "Dovrò essere bravo nelle scelte, ma tutti devono avere l'obiettivo di dare una mano alla squadra quando li schiero in campo". Le prospettive non cambiano: "L'obiettivo è, come a inizio stagione, fare il massimo".

Ancora su Balotelli: "Ha portato una ventata di entusiasmo, da noi potrà trovare la sua consacrazione. Crescerà come tutti, anche io a 22 anni qualche cavolata l'ho fatta, gli darò qualche consiglio".

Poi qualche indicazione sulla formazione, indisponibile Mexes ("Risentimento al tendine del ginocchio operato"), toccherà a uno tra Bonera, Yepes e Zaccardo affiancare Zapata. Anche De Sciglio non verrà rischiato per averlo a disposizione settimana prossima.