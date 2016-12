Messi, insulti e sputi. E' polemica in Spagna

foto SportMediaset 20:50 - Non si placano, anzi ardono sempre di più, le polemiche in Spagna per i presenti insulti (con relativi sputi) di Messi durante il Clasico di mercoledì contro il Real Madrid. La stella del Barcellona avrebbe non solo sputato (nel mirino una foto in cui si vede Cristiano Ronaldo), ma soprattutto rivolto una frase ingiuriosa a Karanka: "Tu che c... hai da guardare, pupazzo di Mourinho?". Parole, queste, confermate da Callejon in conferenza stampa. - Non si placano, anzi ardono sempre di più, le polemiche inper i presenti insulti (con relativi sputi) didurante il Clasico di mercoledì contro il. La stella del Barcellona avrebbe non solo sputato (nel mirino una foto in cui si vede Cristiano Ronaldo), ma soprattutto rivolto una frase ingiuriosa a. Parole, queste, confermate da Callejon in conferenza stampa.

E non è tutto, visto che la Pulce avrebbe (questo scrivono i giornali vicini al Real) addirittura atteso Arbeloa nel parcheggio del Bernabeu. Altra lite tra Leo e l'avversario chiusasi con altrettante parole pesanti.

Un atteggiamento decisamente fuori dal personaggio Messi, sempre morigerato e mai in polemica con gli avversari. Ma si sa, il Clasico è il Clasico e la posta in gioco è sempre altissima. In tutto questo ci sono da registrare le parole che il fuoriclasse argentino scritto su Twitter: "Si è trattato di una gara dura, come tutte quelle col Real Madrid. Mi spiace perché potevamo vincere. Ora dobbiamo di nuovo pensare alla Liga".