Crisi Roma: esonerato Zeman

"La AS Roma SpA comunica di aver sollevato il Signor Zdenek Zeman dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia il signor Zeman e i suoi collaboratori per la professionalità e la dedizione con cui hanno svolto il loro lavoro. La squadra è stata temporaneamente affidata ad Aurelio Andreazzoli", recita il comunicato ufficiale diffuso dal club.

''Il tecnico non è il solo responsabile, ma abbiamo preso questa decisione e affidato la squadra ad Andreazzoli che riscuote tutta la nostra fiducia - ha detto Baldini - . Conosce tutti i giocatori e ci consente di non perdere ulteriore tempo: era la decisione migliore in questo momento''.

Quella di Andreazzoli, membro dello staff tecnico e tattico ai tempi di Spalletti, potrebbe non essere solo una soluzione temporanea, anche se la candidatura più appetibile resta quella di Laurent Blanc. L'ex ct della Francia non sarebbe solo un tappabuchi, ma un uomo che potrebbe dare il via all'ennesima ricostruzione. Blanc però ha qualche dubbio sul subentrare in corsa e per questo la Roma, che gli avrebbe presentato un contratto di un anno e mezzo, potrebbe anche chiudere la stagione proprio con Andreazzoli. Escluse tutte le altre alternative, a partire da quelle interne di De Rossi padre, Tovalieri e Sella.

L'addio a Zeman è stato deciso dopo un colloquio notturno tra Baldini e il presidente James Pallotta, che ha dato il suo via libera all'esonero. Sul fatale tracollo dell'Olimpico, comunque, pesano anche le parole di Sabatini che proprio a pochi giorni dalla partita contro i sardi di Pulga e Lopez aveva dato il là al terremoto, dando, di fatto, il benservito all'allenatore. Evidentemente l'ambiente e la squadra hanno capito che Zeman aveva i giorni contati, scendendo in campo con la testa altrove e il risultato si è visto.

"Zeman è stato sfortunato, ma questa stagione non finirà così", ha commentato Sabatini.

ZEMAN: "MI DISPIACE PER I TIFOSI"

''Mi dispiace per i tifosi della Roma, ho cercato di dare tutto'', firmato Zdenek Zeman. Con questa frase il tecnico boemo commenta sul suo sito ''www.zeman.org'' l'esonero dalla panchina giallorossa. Poche parole dedicate solamente ai sostenitori della squadra, che lo avevano accolto con entusiasmo e grandi speranze.