foto SportMediaset

00:40

ha stilato la lista per i prossimi turni di. I tre cambi a disposizione del tecnico delhanno riguardatoal posto di Acerbi, Emanuelson, Mesbah e Pato, ceduti a gennaio. Restano esclusi per scelta tecnica Bartosze Cristian. Mario Balotelli non è utilizzabile in Europa perché già impiegato dal City nella massima competizione continentale.