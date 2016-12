Serie A: il Cagliari affonda Zeman

LA PARTITA

Lo sbando è totale, mentre il progetto sembra al capolinea. Si mette davvero male per la Roma, perché il k.o. contro il Cagliari rappresenta - sotto ogni punto di vista - il punto più basso della gestione Zeman. Si vede un gruppo che non è più tale, e forse non lo è mai stato. Si vede una squadra completamente sbilanciata, senza un'idea di gioco e senza un'anima. Si vedono gli svarioni difensivi. Si vede l'orrore di Goicoechea, che segna un incredibile autogol e tradisce la fiducia dell'allenatore. Si vede Zeman che, tre giorni dopo essere stato confermato dalla società, viene mollato dai giocatori. Si vede la Curva Sud, infine, che dopo 66 minuti di non calcio sputa la propria sentenza con uno striscione tanto laconico quanto inequivocabile: "Via il boemo".



Roma-Cagliari comincia con il solito disastro giallorosso. Minuto 3: Sau va via sulla destra a Marquinhos, rientra al centro e tocca per Nainggolan, che di destro infila subito lo 0-1. Al 21' Sau potrebbe già raddoppiare ma sbaglia la mira a due passi da Goicoechea. I giallorossi, incapaci di creare una sola occasione da rete, rientrano in gara grazie a una punizione di capitan Totti (35'), arrivato a quota 223 in Serie A. Il riposo restituisce una Roma improponibile. Dopo nemmeno 40 secondi il pupillo di Zeman, Goicoechea, accompagna nella propria porta un innocuo cross da sinistra di Avelar: sembra uno scherzo, invece è tutto vero. Lo stadio reagisce con bordate di fischi, la squadra invece molla definitivamente il proprio tecnico e smette di muoversi sul campo. Sau sfiora l'1-3 solo davanti al portiere (7'), ma un minuto dopo si fa perdonare con un colpo di testa su cross di Ibarbo.



Il Cagliari, spietato, non arretra di un solo centimetro e dilaga con Pisano (26'), che ribadisce in rete dopo un palo dello scatenato Sau. La cronaca, poi, fa registrare anche l'inutile 2-4 firmato Marquinho al 93'. Gli uomini di Zeman (42 gol subìti in campionato, seconda perggiore difesa dopo il Pescara) collezionano così la nona sconfitta nel torneo (terza nelle ultime cinque gare) e mollano definitivamente la corsa al terzo posto. Dopo 23 giornate di campionato, la Roma è a pezzi.



LE PAGELLE



Zeman 4 - Testardo come nessuno, prosegue con le sue idee nonostante non abbia a disposizione gli uomini adatti al suo calcio. La squadra lo abbandona definitivamente.



Goicoechea 3 - Stekelenburg, che aveva definito "inutile" l'acquisto dell'uruguaiano, probabilmente aveva ragione. Insicuro, impaurito, timoroso: non trattiene mai la palla e realizza un autogol che entra di diritto nella storia (più brutta) del nostro calcio.



Marquinhos-Burdisso 4 - Solita, imbarazzante, collezione di svarioni ed errori tattici.



Sau 7,5 - Castiga il vecchio maestro dei tempi di Foggia con una prestazione tutta corsa, guizzi e qualità.



Ibarbo 7 - Straripante dal punto di vista fisico. Viaggia al triplo di qualsiasi altro calciatore della Roma.