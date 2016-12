Balotelli: "Inter, segno ed esulto"

LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

Mario Balotelli è arrivato a San Siro alle 18:30, intorno alle 19 inizierà la conferenza di presentazione: si è scelto lo stadio perché i 130 giornalisti accreditati potessero essere accolti più comodamente che nella tradizionale Milanello.

Balotelli e Galliani stanno arrivando nella sala executive, la conferenza inizierà a minuti.

Viene mostrato un video in cui si ripercorre il destino di Balotelli: dalla maglia rossonera donatagli da Valerio Staffelli a Striscia la Notizia fino all'arrivo al Milan, passando per gli anni a Manchester e le partite in Nazionale. Il video si chiude con la frase: "Benvenuto Supermario".

Galliani e Balotelli con la nuova maglia in posa per le foto.

Inizia la presentazione.

Galliani: Siamo orgogliosi di aver riportato il centravanti della Nazionale. Trattativa lunga e complessa, ci abbiamo messo molto tempo. Ringrazio tutti gli agenti e gli emissari che ci hanno permesso di centrare l'obiettivo. Una delle trattative più complicate dei miei 27 anni al Milan. Le vendite della maglietta di Balotelli raggiungono numeri che solo Ronaldinho aveva avvicinato nella prima settimana.

E' la tua occasione come giocatore e come uomo?

Balotelli: Non è un peso per me, è un onore. Da tanto tempo volevo giocare qui. Sono già uomo, spero di rimanere qui a lungo.

Con Balotelli cosa chiede la società ad Allegri?

Galliani: Ora ad Allegri chiedo ciò che gli avevamo già chiesto per l'estate, l'obiettivo è andare in Champions League. In campionato Mario ci darà una grande grande mano.

Quando ha capito che Balotelli poteva veramente arrivare?

Galliani: L'ho capito solo all'ultimo giorno. Dopo Bergamo abbiamo mandato la nostra ultima proposta e il City ha detto no. Fortunatamente il mattino seguente hanno accettato, senza che noi rilanciassimo. C'è stato l'inserimento di qualche club che però abbiamo respinto.

Hai seguito il Milan? Cosa ti fa capire che potrai fare bene?

Balotelli: Non ho guardato molto la serie A ma in attacco siamo giovani e bravi, ci troviamo bene: l'ho visto in allenamento.

In cosa sei cambiato rispetto ai tempi dell'Inter?

Balotelli: Sono cresciuto. Qui voglio vincere da protagonista, come non mi era successo all'Inter.

Balotelli fa parte della nuova strategia del Milan?

Galliani: Non è più tempo di top player, fino a un anno fa eravamo la squadra meno giovane della serie A, ora siamo la più giovane: De Sciglio, Niang, El Shaarawy... Questo sarà il Milan del futuro, e Balotelli ne entra a pieno diritto. E' stato il nostro mercato di gennaio più movimentato di sempre. Non è stato fatto in vista delle elezioni, il mercato da sempre si sa che si fa a gennaio, le elezioni sono state fissate a febbraio solo 2-3 mesi fa.

Cosa significa essere tornato a Milano sulla sponda giusta?

Balotelli: Importantissimo, così sono vicino alla famiglia e agli amici. Giocare qui è sempre stato il mio sogno, ma non voglio fare troppi proclami, ora voglio scendere in campo.

Che voto si dà per questo mercato?

Galliani: Non voglio dare voti, ha ragione Mario: parlerà il campo. Sono comunque contento del nostro mercato, perché abbiamo realizzato ciò che ci eravamo prefissati.

Berlusconi aveva detto di lei che è una mela marcia: vuole farlo ricredere?

Balotelli: In Inghilterra non era arrivata questa voce ma mi hanno riferito che si era scusato. Nessun problema.

Galliani: Intervengo io, il presidente non si è scusato: ha precisato di non averlo mai detto.

Cosa ti è mancato del calcio italiano?

Balotelli: Il calcio inglese è più avanzato, più bello ma avevo questo sogno di venire al Milan e di stare più vicino alla famiglia.

Si sente il re del mercato?

Galliani: No, assolutamente. In estate non ero bravo e ora sono un fenomeno? No, no. Ho solo visto nel bilancio la possibilità di acquisire un grande giocatore come Balotelli.

Ti aspettavi un'accoglienza così?

Balotelli: No, non me l'aspettavo. Sono rimasto sorpreso e molto emozionato dall'affetto dei tifosi. Ma non sento più pressione per questo.

Il Milan ora è da scudetto?

Galliani: No, l'obiettivo è lo stesso di luglio. La Champions, quindi terzi, secondi o primi. La Juve è distante, poi chissà che provvidenza divina...

Se segni nel derby esulti? Hai sentito Prandelli?

Balotelli: Se segno, esulto. Ho sentito Prandelli ed è contento per me. Il Mondiale rimane un obiettivo molto importante per me, io e El Shaarawy abbiamo le qualità per giocarlo e fare bene.

Nel 2010 sei stato protagonista di un caso di razzismo come quello accaduto a Boateng, cosa si può fare in Italia?

Balotelli: Il razzismo è molto difficile da combattere. Non so come si possa fare, però bisogna tenere duro e prima o poi si potrà vincere.

I tifosi dell'Inter ti fischieranno, lo sai.

Balotelli: Nessuno può dire niente della mia scelta. Mi fischieranno ma ci sta nel calcio: se c'è stato qualcosa tra noi, è stato quando ancora ero all'Inter. Sono arrivato al Milan solo ora, nel momento migliore.

Non hai giocato molto ultimamente, come stai?

Balotelli: Sto bene, molto bene. Bene!

Ha paura di doversi occupare delle "Balotellate"?

Galliani: Dipende da lui mica da me! Ma sono convinto che non dovrò preoccuparmene.

Ti vedi a lungo in una squadra, potresti restare al Milan anche dopo il ritiro?

Balotelli: Non so rispondere.

C'è qualche "Balotellata" di cui sei pentito?

Balotelli: Non le conosco. Le conoscete voi, non io.

Tu ti riconosci nello spirito di Berlusconi, lo stimi, lo hai votato?

Balotelli: Non lo conosco di persona. Non ho mai votato e non mi sono mai interessato di politica.

Hai qualche rimpianto nel lasciare il City?

Balotelli: Non ho rimpianti ma voglio ringraziare tifosi, società e allenatore. Sono sempre stati al mio fianco, nei buoni e nei cattivi momenti.

Ha paura della reputazione di Balotelli? E' stato trattato male in Inghilterra?

Galliani: Non sono preoccupato. I giornali inglesi sono più invasivi di quelli italiani, c'è quasi un grado di attenzione morboso verso i comportamenti dei giocatori fuori dal campo.

Cosa ricordi meglio e peggio dell'Inghilterra?

Balotelli: Tra i bei ricordi l'allenatore, gli allenamenti e le partite allo stadio. Tra i cattivi: tutto il resto. In particolare la stampa, il cibo, il meteo, il modo in cui si guida.

Un giornalista del Sun prova a fargli una domanda...

Balotelli: Non voglio parlare con te, avete sempre parlato male di me sul vostro giornale.

Che impressione hai avuto della Premier League?

Balotelli: La Premier è straordinaria, forse la migliore in assoluto. Tornare in futuro? Ora sto bene qui.

Come ti senti a giocare per la squadra per cui tifi?

Balotelli: Un sogno che diventa realtà.