Tegola in casa Juve: Marchisio fermo 7-10 giorni

Lo stop di Marchisio si va ad aggiungere a quello dello squalificato Bonucci (al suo posto ci sarà Marrone), che costringerà Conte a rivedere la linea difensiva, vista la mancanza prolungata di Chiellini. Con un po' di preoccupazione, anche perché Barzagli è diffidato e nel turno successivo la Juve dovrà vedersela con la Fiorentina e c'è il rischio di dover fare a meno dei suoi tre titolari.

Detto di Marchisio, che verrà sostituito da Pogba, a centrocampo tornerà Pirlo, già in campo in Coppa Italia con la Lazio, mentre davanti mancherà lo squalificato Vucinic. Per giocare al suo posto sono in salita le quotazioni del neo arrivato Anelka, pronto, almeno fisicamente, a essere gettato subito nella mischia al fianco di Giovinco.