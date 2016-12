Gremio, crolla tribuna: tragedia sfiorata

foto SportMediaset Correlati Guarda la sequenza fotografica 20:30 - Tragedia sfiorata alla Gremio Arena durante il match di Copa Libertadores Gremio-Liga de Quito. Al 62', dopo un gol di Elano, una tribuna è crollata sotto il peso dei tifosi in festa, investendo alcune persone sottostanti. Due ragazze sono rimaste ferite in maniera grave e sono state trasportate in ospedale. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento improvviso. - Tragedia sfiorata alladurante il match di. Al 62', dopo un gol di, una tribuna è crollata sotto il peso dei tifosi in festa, investendo alcune persone sottostanti. Duee sono state trasportate in ospedale. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento improvviso.

Tutto è successo in pochi istanti. I tifosi esultano per il gol e subito dopo la balaustra crolla, facendo immediatamente pensare al peggio. La partita è stata interrotta per prestare soccorso alle ragazze rimaste sotto la struttura che sosteneva la parte bassa della tribuna, poi il match è ripreso.



ECCO LE IMMAGINI DELL'INCIDENTE