Ibrahimovic, risposta a Materazzi

foto SportMediaset 14:08 - E' arrivata la risposta di Zlatan Ibrahimovic alle accuse di Marco Materazzi, dopo che il difensore azzurro aveva detto che lo svedese criticava sempre i compagni. "Penso che Materazzi debba essere molto contento perché grazie a Zidane è diventato molto celebre - ha affermato Ibra - . E dovrebbe ringraziare Zidane, perché se è celebre, non é perché ha vinto la Coppa del Mondo o perché ha giocato all'Inter, ma grazie a Zidane", ha detto. - E' arrivata la risposta dialle accuse di, dopo che il difensore azzurro aveva detto che lo svedese criticava sempre i compagni. "Penso che Materazzi debba essere molto contento perché grazie a Zidane è diventato molto celebre - ha affermato Ibra - . E dovrebbe ringraziare Zidane, perché se è celebre, non é perché ha vinto la Coppa del Mondo o perché ha giocato all'Inter, ma grazie a Zidane", ha detto.

Più in particolare, parlando della celebre testata durante la finale Italia-Francia ai Mondiali di calcio del 2006, la stella del Psg dice che ''può succedere, anche io ho fatto un sacco di errori stupidi in campo''. ''Il mondo intero - ha proseguito - conosce Zidane. Quando giocava, era il miglior calciatore al mondo. Per fermarlo, non potevi usarle il calcio, bisognava provocarlo, sono sicuro che è stato provocato. Per un attimo ha perso il controllo e l'ha fatto''.