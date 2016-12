Cina: lo Shanghai non libera Drogba

foto SportMediaset 14:54 - Clamorosa notizia dalla Cina: lo Shanghai Shenhua non sembra disposto a liberare l'ex attaccante del Chelsea Didier Drogba, che nei giorni scorsi sembrava aver trovato l'accordo coi turchi del Galatasaray. Il club cinese, infatti, tramite un comunicato, ha fatto sapere di non aver ancora interrotto il contratto di lavoro con l'ivoriano dichiarandosi pronto, se necessario, anche a rivolgersi alla Fifa. - Clamorosa notizia dalla Cina: lol'ex attaccante del Chelsea, che nei giorni scorsi sembrava aver trovato l'. Il club cinese, infatti, tramite un comunicato, ha fatto sapere di non aver ancora interrotto il contratto di lavoro con l'ivoriano dichiarandosi pronto, se necessario, anche a rivolgersi alla Fifa.

"Drogba resta un membro dello Shanghai Shenhua, il contratto fra le parti è ancora valido. Stiamo raccogliendo le prove da fornire alla Fifa per proteggere i nostri interessi", questa la dichiarazione del club cinese: a questo punto sembra complicarsi il passaggio della punta al Galatasaray che dopo Sneijder pensava di aver messo a segno un altro colpo per far sognare i tifosi.