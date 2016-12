Juventus: ricorsi per Marotta e Bonucci

- Le due giornate di squalifica inflitte ae l'inibizione comminata al dg(fino al 18 febbraio) per le polemiche seguite a, non sono andate giù alla società bianconera, che ha scelto di ricorrere contro le decisioni del. Il tecnico, anch'egli squalificato per due giornate dopo le veementi proteste indirizzate all'arbitro Guida, ha invece rinunciato al ricorso.

I fatti risalgono alla gara contro il Genoa di sabato scorso, quando la Juve si vide negare un paio di rigori (l'ultimo su un mani di Granqvist al 94') e prese di mira nell'immediato post-partita l'arbitro Guida. Conte e alcuni giocatori, fra cui Bonucci e Chiellini - piombato in campo da dietro la panchina - attaccarono il direttore di gara usando "espressioni ingiuriose". Marotta, in quella occasione, si spinse oltre: "Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata (provincia di Napoli, ndr) ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus...".

Da lì le squalifiche e 50mila euro di multa. Ora tocca agli avvocati. Bonucci avrebbe presentato un ricorso di tipo ordinario, non urgente: quindi potrebbe saltare comunque la gara con il Chievo e ripresentarsi in campo - qualora il ricorso venga parzialmente accettato - la domenica successiva con la Fiorentina. Conte invece ha deciso di scontare la pena, trovando, secondo le prime indiscrezioni, l'appoggio della società.