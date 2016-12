Balotelli al Milan: "Da tempo volevo giocare qui"

- "Era molto tempo che volevo venire a giocare nel Milan, adesso ho avuto la possibilità e sono corso". Sono state queste le prime parole dialla Malpensa, appena sceso dall'aereo che lo ha riportato in Italia. "Sono qui per rifarmi - ha detto ancora - . Sapevo già di venire". Poi tappa a Busto Arsizio per le primee quindi a cena con Galliani in centro a Milano, dove è stato accolto da centinaia di tifosi in delirio.

Tifosi che hanno preso d'assalto soprattutto l'ospedale di Busto Arsizio e il ristorante "Giannino" di Milano, dove sembrava di essere in curva durante un derby. I sostenitori rossoneri, comunque avranno modo di replicare, perché giovedì sono in programma la seconda tranche dei controlli fisici, la firma in sede (al giocatore andranno 4 milioni l'anno fino al 2017) e probabilmente il primo allenamento a Milanello. La presentazione ufficiale, invece, sarà venerdì pomeriggio a San Siro.

LA GIORNATA DEL RITORNO A MILANO

23:55 GALLIANI MANDA LA TORTA AI GENITORI DI BALOTELLI

La cena per festeggiare l'arrivo di Mario Balotelli al Milan si è conclusa con una torta decorata con l'immagine dell'attaccante con la maglia rossonera. Ma nessuno l'ha assaggiata perché Adriano Galliani ha proposto che il dolce fosse riconfezionato e mandato a Brescia ai genitori di Balotelli. Maglietta nera, giacca bianca e jeans con le bretelle abbassate, l'attaccante è andato via poco prima di mezzanotte.

23:40 ANCHE ALLEGRI DA "GIANNINO"

Anche Massimiliano Allegri è arrivato da "Giannino", per il primo contatto con Balotelli.

23:00 TORNA LA CALMA FUORI DA GIANNINO

A circa mezz'ora dagli scontri tra ultras e polizia, è tornata la calma davanti al ristorante "Giannino" dove sta cenando Mario Balotelli. I tifosi della Curva Sud si stanno allontanando e anche gli agenti hanno tolto la tenuta antisommossa.

22:35 SCONTRI TRA TIFOSI E POLIZIA FUORI DAL RISTORANTE

Ci sono stati degli scontri tra i tifosi del Milan e la polizia fuori dal ristorante dove sta cenando Balotelli. Dopo che "SuperMario" è uscito per salutare i presenti, le forze dell'ordine si sono avvicinate per tenere sotto controllo la folla degli ultras, che ha risposta con il lancio di bottiglie. Dopo alcuni minuti di tensione è tornata la tranquillità. Un agente, comunque, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

LE FOTO

22:30 BALOTELLI SALTA CON GALLIANI

Balotelli e Galliani si sono messi a saltare davanti ai tifosi che cantanvano "chi non salta nerazzurro è". Gli ultras hanno poi intonato un altro coro: ''La maglia delle m... per terra hai lanciato. Adesso sei del Milan, il sogno si è avverato, per noi tu segni i gol più belli, vinciamo con Mario Balotelli''.

22:25 SUL SITO DI BALOTELLI: "MARIO TORNA IN ITALIA"

"Mario torna in Italia: raggiunto accordo con il Milan". Poche parole sulla homepage del sito ufficiale di Mario Balotelli. Un annuncio essenziale scritto su uno sfondo ovviamente rossonero.

22:18 BALOTELLI ARRIVATO AL RISTORANTE

E' arrivato Mario Balotelli al ristorante "Giannino" di Milano, dove cenerà insieme ad Adriano Galliani e agli altri dirigenti del Milan nel suo primo giorno da giocatore rossonero.

21:45 VENERDI' LA PRESENTAZIONE A SAN SIRO

Mario Balotelli verrà presentato venerdì pomeriggio allo stadio di San Siro.

21:30 IN CENTINAIA AD ASPETTARE BALOTELLI

Sono diverse centinaia i tifosi del Milan che stanno attendendo Mario Balotelli furoi dal ristorante nel centro di Milano. Cori, strisconi e bandiere per l'arrivo dell'attaccante ex Manchester City.

20:40 TERMINATE LE VISITE MEDICHE

Mario Balotelli ha lasciato l'ospedale di Busto Arsizio dove ha svolto le visite mediche. Tre ore di controlli prima di recarsi a Milano, dove cenerà al ristorante "Giannino".

20:10 DOPO LE VISITE BALOTELLI SUBITO A CENA

Terminate le visite mediche all'ospedale di Busto Arsizio, Mario Balotelli non andrà nella sede del Milan ma direttamente a cena con l'ad rossonero Adriano Galliani.



19.28 BERLUSCONI: "BALOTELLI HA FATTO PIANGERE I TEDESCHI"

Balotelli ''non è stato un investimento da campagna elettorale, ma una scelta della parte tecnica della società". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg3. ''Balotelli - ha aggiunto - ha fatto due gol alla Germania e e ha fatto piangere i tedeschi. Mela marcia? Non è così".

18.20 BERLUSCONI TELEFONA A BALOTELLI

Mario Balotelli sta sostenendo le visite mediche, che dureranno tre ore. In una pausa il nuovo attaccante del Milan ha ricevuto la telefonata del patron rossonero Silvio Berlusconi, che si è congratulato per il suo arrivo. In un paio di passaggi della telefonata SuperMario ha sorriso alle parole di Berlusconi.

18:00 IL BENVENUTO DEL MILAN

"Mario Balotelli uno di noi. Yes, always you": Il Milan saluta Mario Balotelli dal proprio sito ufficiale con una nota di benvenuto. ''Prima o poi - si legge - doveva succedere. Era come se fosse scritto sulle tavole della legge della Storia del Milan. Settembre 2010, Boscolo Hotel, Centro di Milano: alla presentazione ufficiale ai media di Ibra e Robinho, si parlava gia' di Mario. Battute, sorrisi, telefonate, amicizia. Oggi tutto questo e' stretta di mano. E' accordo. E' futuro. Mario Balotelli, uno di noi. Milanista da sempre. Una fede alla quale non ha mai rinunciato, anche quando gli costava qualcosa nel suo ambiente e nella sua professione. Ma il passato è passato''. ''Mario Balotelli - conclude la nota - è così giovane e così personaggio. Così discusso e così vincente. Il presidente Berlusconi, Adriano Galliani, via Turati, Milanello, tutti i tifosi del Milan lo accolgono con il calore che merita. Benvenuto Mario! Finalmente, a casa ''.

17.25 BALOTELLI E' ARRIVATO A BUSTO ARSIZIO PER LE VISITE. CAOS IN OSPEDALE

Mario Balotelli è giunto all'ospedale di Busto Arsizio per essere sottoposto alle visite mediche. Momenti di grande caos al suo arrivo. Un centinaio di persone, tra operatori dell'informazione e curiosi, ha circondato l'auto con a bordo il giocatore, che non è riuscito a scendere di fronte al reparto di radiologia, come previsto. Nella ressa l'autista ha faticato non poco a fare manovra tra tifosi che inneggiavano Balotelli e altri che urlavano si lamentavano per le spinte e la calca. L'auto ha raggiunto l'ingresso del pronto soccorso e lì l'attaccante è entrato ma i due agenti di guardia non sono riusciti ad arginare la folla che ha accompagnato il giocatore sino all'ascensore. Ad attendere Balotelli c'era anche Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che lo ha inseguito con la sua troupe per consegnargli il 'Tapiro d'oro'.



17.15 BALOTELLI LASCIA SCALO DA PORTA LATERALE: FAN DELUSI

Mario Balotelli ha lasciato Malpensa da un'uscita secondaria, dribblando un centinaio di tifosi, giornalisti e operatori televisivi in attesa dalla mattina. Il giocatore rossonero è accompagnato da mamma e papà.



17.00 GALLIANI: "UN SOGNO CHE SI REALIZZA"

Prima di Balotelli ha parlato Adriano Galliani: "E' un sogno che si realizza - ha detto l'ad rossonero a Milan Channel - Un sogno che volevano i nostri tifosi, il nostro presidente Berlusconi, la società. Con Balotelli rafforziamo molto la nostra squadra. Siamo felici. Mario è nel nostro cuore da tanti anni".



16.58 BALOTELLI: "DA TEMPO VOLEVO VENIRE QUI"

"Era molto tempo che volevo venire a giocare nel Milan, adesso ho avuto la possibilità e sono corso". Queste le prime parole di Mario Balotelli appena sceso dall'aereo, rilasciate a Milan Channel. "L'entusiasmo dei tifosi? Basta che mi vogliano bene e che io riesca a ricambiarli e sono a posto. Ho cominciato male la stagione con il City, vengo qui per rifarmi e fare bene. Io lo sapevo già che sarei arrivato. Ho fatto delle scelte importanti e spero che possano portare bene sia a me che al Milan. Speriamo di fare grande il Milan e di fare grande anche me". A Balotelli è stata consegnata la maglia numero 45.



16.52 BALOTELLI E' SCESO DALL'AEREO CON LA SCIARPA DEL MILAN

Mario Balotelli è sceso dall'aereo che lo ha portato in Italia da Londra. SuperMario è stato preceduto da Adriano Galliani. Balotelli indossa la sciarpa del Milan sul giubbotto bianco.



16.40 BALOTELLI E' ARRIVATO ALLA MALPENSA

Mario Balotelli è arrivato. L'aereo privato con a bordo l'attaccante milanista è atterrato all'aeroporto della Malpensa.

15.10 BALOTELLI PARTITO DA LONDRA

Mario Balotelli è finalmente partito da Londra.

14.45 IL PROGRAMMA MILANESE

Balotelli non è ancora partito da Londra, ma è già noto il suo programma milanese. Dopo aver effettuato le visite mediche a Busto Arsizio, il neo milanista si recherà in sede per la firma del contratto e le foto di rito. Poi sarà a cena da "Giannino" con l'amministratore delegato Adriano Galliani. Domani altri test fisici a Milanello e prima uscita sul campo di allenamento.

14.20 SULLA STRADA PER HEATHROW

Balotelli sta percorrendo la strada per l'aeroporto londinese. Aggiornamento sul suo arrivo in Italia: ora è previsto per le 17.30-18.

13.45 BALOTELLI HA LASCIATO L'ALBERGO

Mario Balotelli ha da poco lasciato l'albergo di Londra e partirà entro un'ora alla volta di Milano dov'è atteso per sostenere le visite mediche.

13.10 IL MOTIVO DEL RITARDO

Non è colpa della nebbia, ma di intoppi burocratici. Balotelli prima di lasciare l'Inghilterra deve sbrigare delle pratiche di "cessazione del lavoro". Obbligatorie per i cittadini non britannici. L'arrivo rimane previsto a metà pomeriggio.

12.53 BALOTELLI, IL VIAGGIO DIVENTA UN'ODISSEA

Nuove informazioni sul viaggio che Balotelli deve intraprendere per tornare in Italia: prima delle 15 il giocatore non sarà a Milano, fonti inglesi parlano addirittura delle 17. In questo caso, Balotelli potrebbe essere ritrasferito da Malpensa a Linate.

11.50 BALOTELLI NON E' ANCORA PARTITO

Nuovo rinvio per il viaggio Londra-Milano: Balotelli non è ancora partito, l'arrivo in Italia è dunque rinviato ad un orario non definito.

11.45 SLITTA ANCORA L'ARRIVO

Nuovo slittamento nell'orario di arrivo di Balotelli a Milano: fonti milaniste riferiscono che il giocatore sbarcherà intorno alle 14.

11.05 LA NEBBIA DIROTTA MARIO

Niente scalo ATA di Linate, Mario Balotelli attererrerà alla Malpensa, terminal 2. La nebbia sul milanese ha costretto al cambio di rotta. Dalla Malpensa sarà anche più comodo raggiungere Busto Arsizio per le visite mediche.

10.39 ARRIVO PREVISTO PER LE 12.30/13

Dovrebbe atterrare attorno alle 12.30/13 - e non le 11, orario inizialmente previsto - l'aereo che porterà Mario Balotelli a Milano. Il giocatore, dopo un'intervista con Milan Channel, sarà portato a Busto Arsizio per le visite mediche