Lazio, Petkovic: "In finale voglio la Roma"

foto SportMediaset 23:41 - La finale di Coppa Italia raggiunta ha entusiasmato il tecnico della Lazio, Vladimir Petkovic, che dopo aver battuto la Juventus 2-1 è raggiante: "Meritiamo questa gioia ma dobbiamo giocare sempre a questi livelli - spiega nell'immediato post partita -. Vogliamo vincere la Coppa Italia e una finale contro la Roma sarebbe il massimo per i nostri tifosi. Io non ho preferenze". Parole speciali per Marchetti: "E' fondamentale per lo spogliatoio".

Quella contro la Juventus è stata una partita giocata in modo ordinato dalla Lazio, proprio come piace al suo allenatore: "Il gruppo sta crescendo molto e la prestazione contro una squadra forte come la Juventus lo ha dimostrato. Siamo soddisfatti di aver raggiunto la finale, è stata una gara pazzesca nel finale - ammette Petkovic -, ma abbiamo avuto la determinazione giusta per portare a casa il risultato. Questa gioia è meritata ma da adesso pensiamo al Genoa".