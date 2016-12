Balotelli, dall'Inter al City una vita di eccessi

, intese come "gesto, comportamento, trovata, tipici del calciatore Antonio Cassano" (cit. Treccani). Poi man mano che Fantantonio metteva la testa a posto, un validissimo successore monopolizzava l'attenzione di media e tifosi con comportamenti fuori dalla norma, estrosi ed estroversi, non per forza piacevoli e consentiti., riconducibili in toto - e in via assolutamente esclusiva - a, nuovo acquisto dele allievo ben più prodigioso del maestro (Cassano appunto). La cosa che accomuna i due è il talento calcistico. L'unico in grado di far tollerare e sopportare atteggiamenti poco irreprensibili dentro e fuori dal campo. Balotelli, ad appena, ha già sfoderato il meglio del suo repertorio. Almeno è quello che sperano i tifosi rossoneri.

I quali, però, avranno certamente sorriso alla prima, vera 'balotellata' della serie: quella risalente al 22 marzo 2010 (1), quando il giocatore - da poco affermatosi con la maglia dell'Inter - indossa e si gusta allo specchio quella degli odiati (non da lui) cugini, dopo la consegna di un tapiro da parte di Striscia la Notizia. Un'azione ingenua, francamente irresponsabile in un calcio così attento alle apparenze e alle dichiarazioni. Il pubblico dell'Inter comincia ad agitarsi. E l'agitazione aumenta il 20 aprile 2010 (2), una serata magica per il tifo del Biscione (3-1 contro il Barcellona nella semifinale d'andata di una Champions divenuta poi trionfale). Balotelli, beccato dai tifosi dopo un paio di conclusioni alle stelle, insulta gli spalti senza pudore e al termine dei 90' si sfila la maglia e la getta a terra in modo polemico, attirando su di sè la contestazione della tribuna.

Il 27 giugno 2010 (3), prima del passaggio al City per 23 milioni, Balo imperversa per le vie di Milano con un'arma giocattolo caricata a salve. Spara più volte, una signora chiama la polizia e il calciatore un po' bamboccio è costretto a chiedere scusa. Dal trasferimento a Manchester, poi, ecco il meglio del repertorio: il 3 dicembre 2010 (4) scatena una rissa con il compagno Jerome Boateng durante l'allenamento (salvo poi minimizzare l'accaduto); il 17 marzo 2011 (5) fa apprezzare le sue doti balistiche al pubblico di Kiev, quando con un'entrataccia da kung-fu rischia di far male a Popov e viene espulso. Mancini lo definisce stupido e il rapporto ne risente.

Il 24 luglio (6) il Mancio lo sostituisce nell'amichevole con i Galaxy per aver provato un tacco invece di passare la palla a Dzeko, libero sotto porta. Lui esce dal campo e lo insulta in tutte le lingue. Nel frattempo Mario è costretto a presentarsi di fronte ai magistrati per giustificare una vista di qualche tempo prima a Scampia, quartiere malfamato di Napoli: è il 16 settembre del 2011 (7). Torna a Manchester e, il 22 ottobre (8), alla vigilia del derby, un petardo fatto esplodere in casa sua da un amico, rischia di far divampare un incendio. Il giorno dopo segna allo United e mostra la maglia-simbolo: "Why always me?". Il 15 dicembre (9) nuova rissa in allenamento: stavolta con Micah Richards, ma sembra quasi normale amministrazione.

Poi, per non farsi mancare nulla, Balo apre anche il faldone legato ai fallacci. Il 22 gennaio 2012 (10), durante la sfida col Tottenham, passeggia in testa a Parker. L'arbitro non se ne accorge, la Football Association sì: sono 4 giornate di squalifica. Il 10 aprile (11) ecco il bis: tackle assassino su Song dell'Arsenal e tre giornate di squalifica. Infine, l'apoteosi delle 'balotellate', arriva il 3 gennaio di quest'anno (12): mani in faccia con Mancini dopo un fallo duro in allenamento su Sinclair. La collezione è quasi completa. Mancano i dissapori con la fidanzata Raffaella Fico, i tradimenti, le prove del dna (richieste e negate) per il riconoscimento della figlia Pia. Oltre alle dolci notti trascorse nei pub di Manchester a poche ore dalle gare e le capigliature stravaganti. Una vita di eccessi: ma il talento è innato e il Milan spera di affidarsi solo a quello.