Beckham si allena con l'Arsenal

foto SportMediaset

I tre figli al, lui con la maglia dell': un colpo al cuore per i tantissimi tifosi del Manchester United nostalgici di. Il 37enne centrocampista, ancora alla ricerca di una squadra dopo avere lasciato i Los Angeles Galaxy, si sta infatti allenando con i Gunners. Ma in vista, come precisa il tecnico, non c'è la firma di un contratto con i Gunners: "Beckham mi ha chiamato e mi ha chiesto se poteva allenarsi con noi visto che era fermo da parecchio - spiega l'allenatore -. Ma non ci sono retroscena da spiegare. Cosa ci guadagna l'Arsenal? Nulla, semplicemente siamo aperti nei confronti delle persone che si comportano bene quando vengono da noi".Secondo i media inglesi, in queste settimane di mercato lo Spice Boy avrebbe avuto contatti con il Paris Saint Germain, mentre in Premier League ci sarebbero due squadre interessate a lui: il Queens Park Rangers e il West Ham.