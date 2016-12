Atalanta, la curva caccia Schelotto

foto SportMediaset 11:48 - Era un idolo dei tifosi, ora Schelotto ha la curva contro. L'Atalanta lo ha messo sul mercato, scelta inevitabile dopo le dichiarazioni del giocatore che ha fatto intendere più volte di voler cambiare aria e di passare all'Inter. Ma ai tifosi, che lo vedevano come un trascinatore, la vicenda non è andata giù, non hanno gradito il comportamento di "Galgo" e tramite il giornale della curva lo hanno manifestato apertamente: "Non ti sopportiamo più". - Era un idolo dei tifosi, ora. L'Atalanta lo ha messo sul mercato, scelta inevitabile dopo le dichiarazioni del giocatore che ha fatto intendere più volte di voler. Ma ai tifosi, che lo vedevano come un trascinatore, la vicenda non è andata giù, non hanno gradito il comportamento di "Galgo" e tramite il giornale della curva lo hanno manifestato apertamente:

Schelotto lo ha detto apertamente: "Il treno passa poche volte nella vita, devi decidere se prenderlo o no...come ho detto il treno passa poche volte", confermando la sua volontà di passare all'Inter, squadra per cui fa il tifo e dove gioca il suo idolo Javier Zanetti. Galgo, però ha affrettato un po' troppo i tempo, comprando casa sul lago di Como e facendosi fotografare nella sua nuova dimora, quando ancora le trattative tra Atalanta e Inter non sono decollate. C'è distanza tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta dei bergamaschi.



I tifosi, però, non hanno gradito il comportamento dell'italoargentino, soprattutto lo scarso rendimento offerto in campo dal giocatore da dicembre e le continue dichiarazioni d'amore per un'altra squadra e così prima del match contro il Milan di domenica hanno diffuso tra il pubblico un giornalino che conteneva un articolo pesante nei confronti di Schelotto: "Scriviamo queste righe senza sapere se te ne andrai o resterai, non ti sopportiamo più. Il tuo atteggiamento da superuomo, lo scarsissimo rendimento e il tuo nullo attaccamento alla maglia ci hanno stancato. La voglia di venire a Zingonia a prenderti a "pappine" è tanta, ma per il momento non vogliamo disturbare la squadra e l'allenatore - questo l'avvertimento a Schelotto -, ma ti invitiamo a stare lontano dalla movida bergamasca, resta direttamente a Milano. In caso contrario corri, suda a testa bassa e fai il tuo dovere!".



Intanto il mercato dell'Atalanta non è fermo alla sola cessione di Schelotto, Marino, ad dei bergamaschi, si è tutelato assicurandosi Scaloni della Lazio e in più tratta Del Grosso e Contini con il Siena. Ma il vero colpo l'Atalanta lo sta cercando di fare in attacco: Pinilla. Marino sta provando a strappare al Cagliari l'attaccante cileno.