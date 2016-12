Conte e Bonucci: due turni di stop

foto SportMediaset Correlati Punizione giusta?

Scintille Conte-Nicchi 15:19 - I fatti dell'immediato post partita di Juventus-Genoa sono costati cari alla società bianconera. Il giudice sportivo ha infatti squalificato per due giornate il tecnico Antonio Conte e il difensore Leonardo Bonucci con 10mila euro di multa a testa. Un turno di stop anche per Giorgio Chiellini con 5mila euro di ammenda mentre l'amministratore delegato Giuseppe Marotta è stato inibito fino al 18 febbraio. Juventus sanzionata anche con 50mila euro.

"Conte - si legge nel comunicato del giudice sportivo - è stato squalificato per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, fronteggiato con atteggiamento intimidatorio il Direttore di gara e un Arbitro addizionale, contestando il loro operato con espressioni ingiuriose, che reiterava poco dopo negli spogliatoi". Stessa motivazione anche per l'ad bianconero, Giuseppe Marotta, inibito fino al 18 febbraio "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, espressioni ingiuriose". Stesse motivazioni di Conte e Marotta anche per Bonucci mentre Chiellini è stato fermato per un turno per essere entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco e aver contestato platealmente le decisioni arbitrali. Alla società Juventus inoltre è stata inflitta una multa di 50mila euro per "avere i suoi sostenitore, al termine della gara, indirizzato numerosi sputi agli Ufficiali di gara colpendoli al volto e sulla divisa". A questi si va ad aggiungere il turno di stop a Mirko Vucinic, ammonito per proteste nel finale e già diffidato.