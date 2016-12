Inter: Mudingayi stagione finita

foto SportMediaset 15:44 - La stagione di Gaby Mudingayi si è conclusa con il match contro il Torino. Al centrocampista nerazzurro è stata confermata la rottura del tendine d'Achille. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore belga hanno diagnosticato quello che si temeva al momento del cambio al 7' del secondo tempo della partita col Torino. Anche Chivu ha abbandonato il campo per infortunio, per lui rischio altra operazione al dito del piede. - La stagione disi è conclusa con il match contro il Torino. Al centrocampista nerazzurro è stata confermata la. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore belga hanno diagnosticato quello che si temeva al momento del cambio al 7' del secondo tempo della partita col Torino. Ancheha abbandonato il campo per infortunio, per luial dito del piede.

Se per Mudingayi l'esito degli esami lascia poche speranze, per Chivu si aspetta di capire l'entità del problema. Il difensore rumeno, in gol su punizion contro il Torino, ha dovuto abbandonare il campo al 28' del primo tempo un dolore al dito del piede destro, già operato due volte. Il rischio per Chivu è un nuovo intervento chirurgico che lo terrebbe fuori dal campo per parecchie partite.